Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert, Wolves dönemine dek "hiçbir zaman birbirini önemseyen oyuncuların yer aldığı bir grubun parçası olmadığını" iddia etti.



Gobert, takımın Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets'a karşı kazandığı 1. maç galibiyetinin, oyuncuların başarılı olmak adına birbirini desteklemesine bağlı olduğunu söyledi:



"Daha önce hiç bu şekilde birbirini anlayan, önemseyen ve birbirinin daha iyiye gittiğini görmek isteyen oyunculardan kurulu bir grubun parçası olmamıştım. Bu ligde bu, çok sık karşılaştığınız bir şey değil."



Gobert, Wolves oyuncularının "birbirlerini sevdiğini ve güvendiğini" ve bunun Nuggets'a karşı bazı noktalarda skorda geriye düşmek gibi zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olduğunu belirtti.



Tecrübeli pivot ayrıca, Minnesota'nın gelişme sürecinin geçtiğimiz yıl start aldığını ve bu yıl bunun üzerine yapılandıklarını da sözlerine ekledi.



Gobert, 2024 playofflarında forma giydiği beş maçta 13,2 sayı, 11,4 ribaund ve 1,8 asist ortalamaları yakaladı.





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