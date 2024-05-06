NBA takımlarının, Philadelphia 76ers'ın Miami Heat'in yıldızı Jimmy Butler'ı takas edebileceğini düşündükleri iddia edildi.



NBA muhabiri Marc Stein, The Stein Line'da Heat'in Butler'ın sözleşmesini uzatma konusunda direnmesi halinde, rakip takımların, 76ers'ın tecrübeli oyuncuyu takas etmeye çalışabileceğine inandığını söyledi.



Stein, bu yaz 60 milyon dolardan fazla maaş alanına sahip olması beklenen Sixers ekibinin başkanı Daryl Morey'nin, Joel Embiid'in etrafındaki kadroyu doldurmaya ve Tyrese Maxey ile yeniden sözleşme imzalamaya çalışacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.



Bu yaz Miami Heat'ten sözleşmesini uzatmasını istediği bildirilen Butler'ın mevcut kontratının bitmesine, 2025-26 sezonu için oyuncu opsiyonu da dahil olmak üzere iki yılı daha bulunuyor. Heat'in bundan sonra maaş bordrolarına daha fazla garantili para ekleme konusunda nerede duracağı ise bilinmiyor. Gelecek sezon başlamadan önce 35 yaşına girecek olan Butler, Heat'in Boston Celtics'e karşı playoff ilk tur serisindeki mağlubiyetini dizindeki sakatlık nedeniyle kaçırmıştı.



Daha önce 76ers'ta forma giymiş olan Butler, 2018-19 sezonunun sona ermesinin ardından Heat tarafından Sixers'la imza-ve-takas anlaşması sonrası alınmıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU