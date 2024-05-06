Los Angeles Lakers'ın, bir sonraki koç olarak Tyronn Lue veya Jason Kidd'i işe alma beklentisi olmadığı iddia edildi.



Lakers ekibi Darvin Ham'in yerini alacak yeni başantrenör adayı olarak gözünü Lue ve Kidd'e dikmiş olsa da, NBA muhabiri Marc Stein, takımın bu ikili için artık umudunu kaybetmiş olabileceğini açıkladı.



Stein, Lakers'ın Lue veya Kidd'in işe alınmaya hazır olacaklarına dair hiçbir beklentisinin olmadığını söyledi. Dallas Mavericks'in playofflarda ikinci tura yükselmesinin ardından, Kidd'in takım ile sözleşmesini uzatacağı bildirilmişti.



LA Clippers ekibi Lue'yu tutmak için "ne gerekiyorsa yapmaya niyetli" olduklarını açıklarken, Lue ise Clippers'ta kalmayı tercih ettiğini ve yeni bir takıma geçmekle ilgilenmediğini söylemişti.





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