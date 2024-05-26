Marco Di Bello oturacak.

İstanbulspor:

Mücahit, Ali Yaşar, Coly, Okan, Baran, Sambissa, Jackson, Mode, Özcan, Vefa, Mendy

Fenerbahçe ve İstanbulspor, Süper Lig tarihinde 50. kez karşı karşıya gelecek.



Ligde son haftaya liderin 3 puan gerisinde 2. sırada giren sarı-lacivertliler, ligden düşmesi daha önce kesinleşen İstanbulspor'u konuk edecek.



İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 49 lig mücadelesinde Fenerbahçe 35 galibiyet elde ederken, İstanbulspor ise 7 kez kazandı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 92 gol atarken, kalesinde ise 32 gol gördü.



FENERBAHÇE, KADIKÖY'DE ÇOK ÜSTÜN



Fenerbahçe, Süper Lig'de şu ana dek rakibiyle 26 kez kendi sahasında karşılaştı.



Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 21 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik yaşadı ve sadece 3 kez yenildi.



Fenerbahçe, rakip fileleri 52 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü.



SON 11 RESMİ MAÇTA 10 GALİBİYET



Fenerbahçe, İstanbulspor ile oynadığı son 11 resmi maçta 10 galibiyet elde ederken 1 maç berabere bitti.



İki takım 5'i Ziraat Türkiye Kupası, 6'sı da Süper Lig maçı olmak üzere son 20 yılda 11 kez karşı karşıya geldi.



Fenerbahçe, ligdeki maçlarda rakibini 5 kez yenip, 1 maçtan da beraberlikle ayrılırken, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 maçın ise tamamını kazandı.



Sarı-lacivertli takım, 10 Ağustos 2003 tarihinde rakibine sahasında 3-0 yenilirken, bu maç İstanbulspor'a karşı alınan son yenilgi olmuştu.



