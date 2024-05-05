Florentino Perez, Arda Güler'e hayran kaldı!

La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, performansıyla büyümeye devam ediyor.Real Madrid, La Liga'nın 34'üncü haftasında Cadiz'i ağırladı. Santiago Bernabeu'da Arda Güler ise beğenileri topladı. İspanyol devinde milli yıldız, 3-0 kazanılan Cadiz maçındaki klas hareketleriyle taraftarların beğenisini topladı.Mücadelenin 65. dakikasında yerini Jude Bellingham'a bırakan Arda Güler, taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı, Ge da taraftarlara alkışla karşılık verdi.Defensa Central'de yer alan habere göre Arda Güler, Real Madrid'de bulduğu şansları oldukça iyi kullandı. Real Madrid başkanı Florentino Perez, Real Sociedad maçında galibiyet golünü attıktan sonra Cadiz karşılaşmasına da ilk 11'de çıkan genç yıldıza adeta hayran kaldı.Cadiz maçıyla birlikte Bernabeu'ya ilk kez 11'de çıkan Arda, hücuma liderlik ettiği ilk yarıda Real Madrid'in en göze çarpan futbolcularından biri oldu.Başkan Florentino Perez de 19 yaşındaki milli yıldızın bu performansına kayıtsız kalamadı ve şu sözleri sarf etti;Öte yandan Real Madrid, sahadan galibiyetle ayrılmasının ardından Barcelona'nın puan kaybetmesiyle birlikte şampiyonluğunu ilan etti. Ayrıca Santiago Bernabeu'da ilk kez 11'de sahaya çıkan Arda Güler, kariyerindeki ilk lig şampiyonluğuna da yaşamış oldu.Real Madrid'in sosyal medyada paylaşılan şampiyonluk kutlamalarında ise Arda, ön planda yer aldı.Arda Güler, Cadiz karşılaşmasında 65 dakika forma şansı buldu. 19 yaşındaki on numaranın denediği 6 çalımın 3'ü başarılı oldu.Arda Güler, Cadiz müsabakasında toplamda 54 kez topla buluştu. 31 pasın 29'unda isabet bulan Arda Güler, yüzde 94'lük ortalama yakaladı. Arda Güler, rakipleriyle girdiği 12 ikili mücadelenin 7'sini kazandı.