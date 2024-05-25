PSG - Lyon maçı öncesinde büyük olay

Fransa'da PSG ile Lyon taraftarları arasında çıkan kavgada 20 kişi yaralandı.

Haber; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
PSG - Lyon maçı öncesinde büyük olay
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mayıs 2024 22:02
Son güncelleme 25 Mayıs 2024 22:23
Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG) ile Lyon takımları arasındaki karşılaşma öncesi taraftarlar arasında yaşanan kavgada 20 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, bu akşam yapılacak Fransa Kupası final maçı öncesinde PSG ve Lyon taraftarları arasında Pas-de-Calais'deki A1 otoyolu üzerinde kavga çıktı.

Taraftarları taşıyan iki otobüs yanarken, olay yerine intikal eden polis taraftarları ayırdı.

Güvenlik güçleri PSG taraftarlarını taşıyan otobüslere Arena Decathlon Pierre Mauroy Stadı'na kadar eşlik etti.

Resmi verilere göre olaylarda 20 kişi yaralanırken, A1 otoyolu trafiğe kapatıldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery