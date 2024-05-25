Elazığspor, 2. Lig'e yükseldi!

Çimentaş Elazığspor, 3. Lig Yükselme Play-Off finalinde 52 Orduspor FK'yı 3-0 mağlup ederek 2. Lig'e yükseldi.

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Elazığspor, 2. Lig'e yükseldi!
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25 Mayıs 2024 21:44
Çimentaş Elazığspor, 3. Lig Yükselme Play-Off finalinde 52 Orduspor FK ile karşılaştı. Rams Park'ta oynanan maç Elazığspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Elazığspor'a galibiyeti getiren golleri penaltıdan 50. dakikada Beykan Şimşek, 90+5. dakikada Çağrı Yağız Yasak ve 90+8'de Murat Torun kaydetti.

Elazığspor bu galibiyetin ardından 2. Lig'e yükselmeyi başardı.

Bülent Yenihayat'ın öğrencileri 3. Lig'de sezonu 58 puanla 2. sırada tamamlamıştı.

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