Elazığspor, 2. Lig'e yükseldi!

Çimentaş Elazığspor, 3. Lig Yükselme Play-Off finalinde 52 Orduspor FK ile karşılaştı. Rams Park'ta oynanan maç Elazığspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Elazığspor'a galibiyeti getiren golleri penaltıdan 50. dakikada Beykan Şimşek, 90+5. dakikada Çağrı Yağız Yasak ve 90+8'de Murat Torun kaydetti.
Elazığspor bu galibiyetin ardından 2. Lig'e yükselmeyi başardı.
Bülent Yenihayat'ın öğrencileri 3. Lig'de sezonu 58 puanla 2. sırada tamamlamıştı.
Elazığspor'a galibiyeti getiren golleri penaltıdan 50. dakikada Beykan Şimşek, 90+5. dakikada Çağrı Yağız Yasak ve 90+8'de Murat Torun kaydetti.
Elazığspor bu galibiyetin ardından 2. Lig'e yükselmeyi başardı.
Bülent Yenihayat'ın öğrencileri 3. Lig'de sezonu 58 puanla 2. sırada tamamlamıştı.
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