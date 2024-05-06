Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda 17'nci kez final istiyor

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda 17'nci finale kalmak çin sahaya çıkacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek 16 kez final oynadığı kupada 10 kez şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda 17'nci kez final istiyor
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06 Mayıs 2024 12:58
Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final rövanşında salı günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, tarihinde 17'nci kez finale kalmak için mücadele verecek.

Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı başkent temsilcisini taraftarı önündeki rövanşta mağlup ederek final biletini almaya çalışacak.

Beşiktaş, bugüne dek 16 kez final oynadığı kupayı 10 kez kazanma başarısı gösterdi.

1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götüren Beşiktaş; 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.

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