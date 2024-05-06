Fenerbahçe'de yerli alarmı!

Avrupa ekiplerinin istediği İrfan Can, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek gibi isimlerin olası ayrılığı Fenerbahçe'yi zorlayacak. Kanarya, doğru hamleler planlıyor.

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Fenerbahçe'de yerli alarmı!
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06 Mayıs 2024 09:26
Fenerbahçe yeni sezon için kadro planlamasına başladı. Ancak; Kanarya'da gelecek yıl yerli oyuncu konusunda problem yaşanma riski dikkatleri çekiyor.

ÇOK SAYIDA İSME TEKLİF VAR

Şampiyonluk kovalayan Sarı-Lacivertliler'de birçok isim Avrupa kulüplerinin transfer radarında.

İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek gibi kaliteli yerli oyunculara çok sayıda kulüp ilgi gösteriyor.

Fenerbahçe, cazip teklifleri değerlendirme kararı aldı. Ayrıca 12 milyon Euro'luk maliyeti nedeniyle Atletico'dan kiralanan Çağlar Söyüncü'nün de olası ayrılığı yerli problemini de beraberinde getirecek.

HEDEF DOĞRU ZAMANLAMA

Seçim süreci de geçirecek olan Fenerbahçe, doğru zamanda doğru hamleler yapmak istiyor.

Sol bek için Karagümrük'ten Levent Mercan ile prensipte anlaşan Sarı-Lacivertliler, kanat forvet için de Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı istiyor. Sezonun bitmesiyle girişimlerini hızlandıracak Kanarya'da teknik heyet de sezon öncesinde transferlerin olabildiğince erken yapılmasını isteyecek. 

 

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