Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu Donovan Mitchell, playoffların ilk turunda kaybetmekten "usanmış olduğunu" söyledi.



Mitchell, Cavaliers'ın Orlando Magic'e karşı oynadığı playoff ilk turu serisinin 7. maçında 106-94 galip gelerek playoffların ikinci turuna çıkmasının ardından konuştu.



Cavs yıldızının serinin 6. maçında 50 sayı attıktan sonra 39 sayı bulduğu 7. maçta Cleveland, 18 sayılık bir farktan dönerek 1997'den bu yana bir 7. maçtaki en büyük geri dönüşü gerçekleştirmişti:



"İlk turda kaybetmekten usanmıştım. Çok çalışıyoruz çünkü. Bu seride sürekli atak modundaydım. Bazı uğraştığım sakatlıklar olduğu doğru, fakat ya bununla mücadele edip bir şekilde işi çözecektim, ya da önümüzdeki 3-4 ay boyunca iyileşme sürecine girecektim.



Saygısızlık etmek istemem ama sonraki tura yükselmemizin pek bir anlamı yok. Biz sadece bunun için gelmedik. Hedeflerimizden birine ulaştık, şimdi bunu tekrar yapmamız gerekiyor. Zihniyetimiz böyle."



Cavs'in Boston Celtics'e karşı oynayacağı Doğu Konferansı yarı finalleri, Salı gecesi start alacak.





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