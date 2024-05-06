İsmail Yüksek, tedavi için Sırbistan'a gidiyor

Trendyol Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli oyuncu İsmail Yüksek'in tedavisi Sırbistan'da devam edecek. 25 yaşındaki futbolcu, bugün 18:45'te Sırbistan'a gidecek.

, Fotoğraf; AA
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İsmail Yüksek, tedavi için Sırbistan'a gidiyor
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06 Mayıs 2024 12:18
Son güncelleme 06 Mayıs 2024 12:35
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin formda olan oyuncularından İsmail Yüksek, Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapattı.

Ayak bileği bağında kopma tespit edilen milli futbolcunun tedavisi Sırbistan'da devam edecek.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Bugün saat 18.45'te tedavisi için Sırbistan'a gidecek olan İsmail Yüksek, 10 gün boyunca Sırbistan'da kalacak, tedavisi dünyaca ünlü spor hekimi Andreja Milutinovic tarafından yapılacak.

İSTANBUL'DA TEDAVİ OLMAK İSTEMEDİ

Öte yandan İsmail Yüksek'in, tedavisinin İstanbul'da olmasını istemediği ifada edildi.

BU SEZON NE YAPTI?

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 47 maçta forma giydi ve 1 gol 5 asistlik performans sergiledi.  

 
 

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