Erik ten Hag: "Bana Bruno gibi oyuncular lazım"

Erik ten Hag, Bruno Fernandes'in Manchester United'daki geleceğiyle ilgili gelen bir soruya yanıt verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Erik ten Hag: 'Bana Bruno gibi oyuncular lazım'
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06 Mayıs 2024 14:13
Erik ten Hag, Bruno Fernandes'in Manchester United'daki geleceğiyle ilgili konuştu.

MANU teknik direktörü yaptığı açıklamada, "Bruno Fernandes gerçek bir savaşçı ve tüm oyunculara harika bir örnek. Takıma enerji katıyor. Başarıya ulaşmak için böyle oyuncular lazım." dedi.

BURADA OLDUĞU İÇİN MUTLU"

Mutlu olduğunu söyleyen Hag, "Burada olduğu için çok mutlu olduğunu biliyorum. Sorumluluk alma isteği, en iyi futbolcuların göstermesi ve sergilemesi gereken en önemli niteliklerden biridir." ifadelerini kullandı.

Manchester United'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Portekizli yıldız, bu sezon 45 maçta forma giydi ve 15 gol, 11 asist yaptı.

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