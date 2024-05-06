Kamada'nın Lazio'daki geleceği 9 gün içinde belli olacak!

Sezon başında Eintracht Frankfurt'tan Lazio'ya transfer olan Daichi Kamada, sezon boyunca istediği performansı sergileyememiş ancak Igor Tudor'un takıma gelmesiyle çıkış yakalamıştı.



İtalyan basınında yer alan habere göre; Lazio, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Japon oyuncuyla gelecek sezonlarda da devam etmek istiyor.



KAMADA'YA 9 GÜN SÜRE



Haberde, Lazio'nun Kamada'ya iki yıllık yeni sözleşme ve yıllık net 3 milyon euro maaş teklif ettiği aktarıldı. İtalyan kulübünün, Kamada'dan bu teklife 15 Mayıs'a kadar cevap vermesini, ay sonuna kadar beklememesini istediği dile getirildi.



KAMADA'DAN SON DÖNEM PERFORMANSINA YORUM



27 yaşındaki Japon oyuncu Kamada, son dönemdeki yakaladığı çıkışla ilgili konuşarak şu ifadeleri kullandı: "Sonunda takıma yardımcı olabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Almanya'da böyle oynadım, bu yüzden artık kendimi çok rahat hissediyorum. Tüm takım gelişiyor. Geleceğimle ilgili karar vermedim. Koçun bana güvendiğini, benimle ilgilendiğini ve birçok açıdan oyunuma uygun olduğunu düşünüyorum."



SEZON PERFORMANSI



Lazio'da bu sezon 35 maça çıkan Kamada, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.





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