Göztepe büyük şölene hazırlanıyor

1'inci Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi önceki hafta resmen ilan eden Göztepe, büyük şölen için hazırlık yapıyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe büyük şölene hazırlanıyor
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06 Mayıs 2024 13:57
1'inci Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi önceki hafta resmen ilan eden Göztepe, son hafta şölene hazırlanıyor.

Sezonun son maçında Gürsel Aksel Stadı'nda 3'üncülük umudu olan ve play-off oynamayı garantileyen Bodrum FK ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, Süper Lig coşkusu yaşayacak. Sanatçı Levent Yüksel konseriyle coşacak tribünler, tüm Türkiye'nin Göztepe taraftarı sayesinde yeniden ezberlediği, 'Medcezir' şarkısı eşliğinde renkli görüntüler oluşturacak.

Şampiyonluk kupası Bodrum FK maçının ardından havaya kaldırılacak. Statta yapılacak organizasyonların ardından şampiyonluk coşkusu bu kez sokaklara taşacak. Göztepeli futbolcular ve teknik ekip üstü açık otobüsle tura çıkacak. On binlerce taraftarın katılacağı kutlamalarda ışık ve müzik gösterilerinin yanı sıra meşale şov da gerçekleştirilecek.

HEDEF ZİRVEDE BİTİRMEK

Son maçında Eyüpspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Göztepe'nin ligi zirvede bitirme ihtimali de bulunuyor. Liderlik koltuğunda oturan Eyüpspor'u 3 puan geriden takip eden Göztepe'nin sezonu 1'inci bitirebilmesi için öncelikle mutlaka maçını kazanması gerekecek. Erzurumspor FK deplasmanına çıkacak Eyüpspor'un ise sahadan kesinlikle yenilgiyle ayrılması gerekecek.

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