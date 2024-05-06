Altay'ın kahır sezonu: Borç 600 milyon TL

1'inci Lig'de evinde Adanaspor'a 2-0 yenilerek üst üste 9'uncu mağlubiyetini alan Altay, adeta kahır sezonu yaşadı.

Haber; DHA
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Altay'ın kahır sezonu: Borç 600 milyon TL
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06 Mayıs 2024 13:13
Mali sıkıntılar nedeniyle transfer yapamayan ve sezon devam ederken yabancı oyuncuları başta olmak üzere birçok as oyuncusunu kaybeden siyah-beyazlılar, haftalar önce küme düştü.

Tarihi borç yüküyle FIFA kıskacında olan İzmir ekibinin bu sezon toplam 9 puanı da silindi. Ulusal Kulüp Lisansı'nı yenileyemediği için daha önce 3 puanı bilinen Altay, eski yabancı futbolcularından Alhassan Adamu'nun Nijerya'daki kulübüne ödenmeyen yetiştiricilik bedeli yüzünden geçen hafta 6 puanından daha oldu.

FIFA'dan yeni puan silme hatta küme düşürme cezası alması ihtimali bulunan kulüpte geçmiş haftalarda tesislerde birikmiş borç nedeniyle elektrikler kesilirken, mutfak çalışmadı. Hem maddi olarak hem de sportif olarak dibi gören Altay, oynadığı 33 maçın 25'ini kaybederek tarihinin en fazla yenilgi aldığı sezonlardan birini geçirdi. Bu hafta deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile oynayıp sezonu bitirecek Altay, gelecek yıl 2'nci Lig'de mücadele edecek. Süper Lig'de son olarak 2021-2022 sezonunda boy gösteren siyah-beyazlılar o yıl yaklaşık 400 milyon TL borçla küme düştü. Bir türlü kaynak yaratamayan Altay'ın borcu şu an 600 milyon TL'nin üzerine çıktı.

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