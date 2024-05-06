Trabzonspor'dan Hırvat yıldıza yakın takip

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Bordo-mavili ekip, listesine aldığı Hırvat yıldızı yakın takibe aldığı öğrenildi.
HIRVATLAR'DAN ERLİC İDDİASI
Hırvatistan basını, stoper arayan Trabzonspor'un Sassuolo forması giyen Martin Erlic'i transfer etmek istediğini yazdı.
Sassuolo'nun Serie B'ye düşmesi durumunda Erlic kesinlikle takımdan ayrılacak. Bordo-Mavililer'in 1.93'lük stoperi uygun bir maliyetle kadrosuna katabileceği vurgulandı.
SEZON PERFORMANSI
26 yaşındaki savunmacı, bu sezon Serie A'da 29 karşılaşmada oynadı. Sassuolo, İtalya Ligi'nde 19. sırada yer alırken, kümede kalma mücadelesi veriyor.
HIRVATLAR'DAN ERLİC İDDİASI
Hırvatistan basını, stoper arayan Trabzonspor'un Sassuolo forması giyen Martin Erlic'i transfer etmek istediğini yazdı.
Sassuolo'nun Serie B'ye düşmesi durumunda Erlic kesinlikle takımdan ayrılacak. Bordo-Mavililer'in 1.93'lük stoperi uygun bir maliyetle kadrosuna katabileceği vurgulandı.
SEZON PERFORMANSI
26 yaşındaki savunmacı, bu sezon Serie A'da 29 karşılaşmada oynadı. Sassuolo, İtalya Ligi'nde 19. sırada yer alırken, kümede kalma mücadelesi veriyor.