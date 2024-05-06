Chicago Bulls guardı Lonzo Ball'un, takımla olan sözleşmesindeki 2024-25 sezonu için olan 21,4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmaya karar verdiği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Ball'un 2024-25 sezonu için 21,4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullandığını ve bir yıl daha takımda kalacağını duyurdu.



Takımla son maçını 14 Ocak 2022'de oynamış olan Ball, o sezonda 13.0 sayı, 5.4 ribaund, 5.1 asist ve 1.8 top çalma ortalamalarına sahipti.





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