Dallas Mavericks'in yedek forveti Maxi Kleber'ın, sağ omzunun ekleminde üçüncü derece çıkık meydana gelmesi nedeniyle en az üç hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.
ESPN'den Tim MacMahon, sakatlığın Kleber'ı Mavs'in playoff serisinin geri kalanında kenarda tutabileceğini söyledi.
Kleber, bu sakatlığı LA Clippers'a karşı geçtiğimiz Cuma günü oynanan 6. maçta yere kötü bir pozisyonda düşmesiyle geçirmişti.
Dallas, Salı gecesi başlayacak Batı Konferansı yarı final serisinde Oklahoma City Thunder ile karşılaşacak.
ESPN'den Tim MacMahon, sakatlığın Kleber'ı Mavs'in playoff serisinin geri kalanında kenarda tutabileceğini söyledi.
Kleber, bu sakatlığı LA Clippers'a karşı geçtiğimiz Cuma günü oynanan 6. maçta yere kötü bir pozisyonda düşmesiyle geçirmişti.
Dallas, Salı gecesi başlayacak Batı Konferansı yarı final serisinde Oklahoma City Thunder ile karşılaşacak.
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