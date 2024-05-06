Son olarak Premier Lig ekibi Wolverhampton'ı çalıştıran İspanyol teknik adam Julen Lopetegui'nin yeni adresi belli oluyor.



WEST HAM İLE ANLAŞTI



The Guardian'ın haberine göre; Lopetegui, Premier Lig ekibi West Ham ile karşılıklı anlaşmaya vardı.



West Ham'ın teknik direktör David Moyes ile sezon sonunda yollarını ayıracağını belirtilirken, gelecek sezon takımın başında Lopetegui'nin olacağı ifade edildi.



BAYERN MUNIH'İ REDDETTİ



Haberde, İspanyol çalıştırıcıya Bayern Münihi'in de talip olduğu ancak Lopetegui'nin Premier Lig'de çalışmayı istediği ancak Bavyera ekibine sıcak bakmadığı aktarıldı.



West Ham United, Premier Lig'de 36 hafta sonunda topladığı 49 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.





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