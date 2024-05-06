Julen Lopetegui'nin yeni adresi belli oluyor

Bir süredir boşta olan Julen Lopetegui, West Ham ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli antrenör, yeni sezonda takımın başına geçecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Julen Lopetegui'nin yeni adresi belli oluyor
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06 Mayıs 2024 14:01
Son olarak Premier Lig ekibi Wolverhampton'ı çalıştıran İspanyol teknik adam Julen Lopetegui'nin yeni adresi belli oluyor. 

WEST HAM İLE ANLAŞTI

The Guardian'ın haberine göre; Lopetegui, Premier Lig ekibi West Ham ile karşılıklı anlaşmaya vardı. 

West Ham'ın teknik direktör David Moyes ile sezon sonunda yollarını ayıracağını belirtilirken, gelecek sezon takımın başında Lopetegui'nin olacağı ifade edildi. 

BAYERN MUNIH'İ REDDETTİ

Haberde, İspanyol çalıştırıcıya Bayern Münihi'in de talip olduğu ancak Lopetegui'nin Premier Lig'de çalışmayı istediği ancak Bavyera ekibine sıcak bakmadığı aktarıldı. 

West Ham United, Premier Lig'de 36 hafta sonunda topladığı 49 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.

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