Uluslararası 6. MarmaraRUN 26 Mayıs'ta koşulacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Mezunlar Ofisi Koordinatörlüğü (MEZOF) tarafından hayata geçirilen ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılında uluslararası boyuta taşınan 6. MarmaRUN "Boğazda Koşuyoruz" temasıyla 26 Mayıs'ta gerçekleşecek.



Üniversite öğrencileri için sembolik katılım bedeli ile bu seneki mottosu "Üniversite gençliğinin koşması" olarak belirlenen yarış 26 Mayıs'ta Beykoz Küçüksu Mesire alanında yapılacak. Kamu kurumları iş birliği ile ortaklaşa gerçekleştirilen MarmaRUN, 10K veya 5K koşmak isteyen herkese açık olacak.



Yarış sonunda genel klasman ve yaş kategorilerinde dereceye gireceklere sponsorlar tarafından ödüller verilecek ve yarış alanında sporcular için oyunlar ile sürpriz çekilişlerin olacağı bildirildi. Yarış hakkında ayrıntılara MarmaraRUN internet sitesinden ve kurumsal hesaplarından ulaşılabilir.





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