Manisa FK derin bir nefes aldı

1. Lig'de Manisa FK, sahasında Boluspor'u 1-0 yenerek ligde kalmayı garantiledi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manisa FK derin bir nefes aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2024 13:23
1'inci Lig'de sahasında haftaya Play-Off potasında giren Boluspor'u Brezilyalı yıldızı Lima'nın golüyle 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü kümede kalmayı matematiksel olarak garantiledi.

Son haftalara riskli giren siyah-beyazlılar, bitime 1 maç kala hedefine ulaştı. Boluspor galibiyetiyle 40 puana ulaşan Manisa FK, sezonu düşme hattındaki Şanlıurfaspor deplasmanında bitirecek.

Teknik direktör Levent Devrim kendileri adına sezonun en önemli maçını kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Artık sezonun bitmesini beklediklerini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncularımı kutluyorum. Çok zorlu ve stres yüklü bir karşılaşma oynadık. Gereken skoru aldık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery