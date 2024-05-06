LA Clippers yıldızı Paul George, serbest oyuncu dönemi kararını düşünmeye henüz başlamadığını söyledi.



Clippers'ın geçtiğimiz Cuma günü playoffların ilk turunda elenmesiyle, takım için George ile James Harden'ın serbest oyuncu olmalarıyla ilgili belirsiz bir yaz dönemi başlamış oldu.



Kawhi Leonard, Clippers'la uzatma sözleşmesi imzalamış olsa da serinin büyük kısmında forma giyememiş ve takımın istikrar yakalaması zorlaşmıştı.



George'a, kendisini uzun vadede Leonard ve Harden'la birlikte Clippers'ta görüp görmediği sorulduğunda ise şu açıklamaları yaptı:



"Evet. Eğer oldurabilirsek kesinlikle. Henüz buna odaklanmadım bile. Sindirmem gereken çok şey var, yani henüz o aşamaya geçmiş bile değilim. Kalmayı dört gözle bekliyorum fakat aradan biraz zaman geçsin istiyorum sadece. Hepsini ailemle konuşup, bir sonraki adıma öyle geçeceğim."



George bu sezon 74 maçta 22.6 sayı, 5.2 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakalamıştı.





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