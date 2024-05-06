Milli okçu Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyatları kotası aldı

Milli okçu Elif Berra, Almanya'da düzenlenen kota yarışmasında bronz madalya alarak Paris 2024'e gitme hakkı kazandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli okçu Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyatları kotası aldı
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06 Mayıs 2024 14:06
Milli okçu Elif Berra Gökkır, Avrupa Kıtasal Kota Yarışması'nda bronz madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen yarışmada Elif Berra Gökkır, yarı final mücadelesinde Estonyalı rakibi Reena Parnat'a 6-4 mağlup oldu.

Milli sporcu, bronz madalya maçında 5-5 berabere kaldığı Hollandalı sporcu Quinty Roeffen'ı beraberlik atışında 10-9 mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyatları kotasını aldı.

Federasyonun açıklamasında, Elif Berra ve milli takımın teknik ekibi tebrik edildi.

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