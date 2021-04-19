İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus'a tepki

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, aralarında Milan, Inter ve Juventus'un da olduğu 12 kulübün "Süper Lig" projesine destek vermediklerini açıkladı.



Gabriele Gravina "Bu projeye 'Hayır' yanıtımızı tekrarlıyoruz. Uygulanabilir tek reform, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde hayata sokacağı fikirlerdir. Bundan öte bir fikir ve proje kabul edilemez ve Avrupa futbolu için zararlıdır. Bu projenin peşinden gitmek, kulüpleri UEFA ve FIFA kurallarının dışına çıkarır." dedi.



Ayrıca Gabriele Gravina "Bu proje sporun, futbolun kültürüne ve mirasına aykırıdır. Sporun değerini her takımın taraftarlarıyla birlikte yaşamak ve büyük bir hayalin peşinden koşmak istiyoruz. Futbol taraftarlara aittir ve modernize edilemez. Futbol paylaşımdır, elit bir kulübün oyuncağı değildir." ifadelerini kullandı.



