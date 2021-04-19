Norveç'ten Haaland'a gözdağı!

Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Terje Svendsen, Avrupa Süper Ligi'nde oynayan futbolcuları milli takıma almayacaklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Norveç'ten Haaland'a gözdağı!
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19 Nisan 2021 14:00
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Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Terje Svendsen, Avrupa Süper Ligi'ne karşı UEFA ve FIFA'ya tam destek verdiklerini açıkladı.

Svendsen, "UEFA'nın tarafındayız. UEFa, buna karşı zorlu tedbirler almak zorunda ve bu kulüpleri UEFA turnuvalarından men etmeli. Avrupa Süper Ligi, futbolun ruhuna ve değerlerine aykırı bir turnuva." dedi.

İşte Svendsen'in Norveç'ten VG'ye yaptığı açıklamalar:

"UEFA ve FIFA, bu turnuvaya katılan oyuncuları turnuvalarına almayacağını açıkladı. Martin Ödegaard, Erling Haaland gibi oyuncuların kulüpleri bu turnuvaya katılırsa milli takıma almaz mısınız?" sorusuna Svendsen, "Evet, bu turnuvada yarışan bir kulüpte oynarlarsa milli takıma almayız. Biz, UEFA ile aynı pozisyondayız." cevabını verdi.

Svendsen, "UEFA bu konuda en ciddi ve ağır tedbirleri almak zorunda. Şampiyonlar Ligi, en büyük kulüplerin olduğu bir turnuva. Zaten yıllardır büyük kulüpler lehine değişim yaşanıyor. UEFA'nın işi de çok zor, dengeyi sağlamak kolay değil." diyerek sözlerini sürdürdü.

Norveç Futbol Federasyonu Başkanı, "Çok komik bir sistem öneriyorlar. Zenginler çok daha zengin olacak. Norveç kulüpleri de en büyüklere karşı mücadele etme fırsatı bulmalı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



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