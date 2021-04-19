Hakan, Merih ve Ozan, EURO 2020'de olmayabilir!

Avrupa Süper Ligi'ni kabul edenler;



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿United

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 City

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham

🇪🇸 Barça

🇪🇸 R. Madrid

🇪🇸 Atletico

🇮🇹 Inter

🇮🇹 Milan

🇮🇹 Juve



Ceferin: Bu oluşum, Avrupa'da dayanışmayı önemsemeyenlerin düşüncesi. Kendilerinden başka hiçbir şeyi umursamıyorlar pic.twitter.com/1IdG3osEO4



— Sporx (@sporx) April 18, 2021

Avrupa'da tarihi bir dönem yaşanıyor! 12 kulübün, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamasının ardından UEFA ve FIFA, bu organizasyona katılacak olan takımları ve futbolcuları kendi organizasyonlarından men edeceğini duyurdu.12 kulübün katılımı ile beraber kurulan Avrupa Süper Lig'de yer alan takımlarda forma giyen milli futbolcular Ozan Kabak (Liverpool), Merih Demiral (Juventus), Hakan Çalhanoğlu (AC Milan) için de büyük bir tehlike ortaya çıktı.EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Takımımızın üç futbolcusu, Avrupa Süper Ligi'nde mücadele edecek olan takımlarda forma giyiyor.UEFA ve FIFA, Avrupa Süper Ligi'nde forma giyen futbolcuları kendi organizasyonlarından men edeceğini duyurdu. Dolayısıyla alınan kararlarda bir değişiklik olmaması durumunda ve milli futbolcularda aynı kulüplerinde de oynamaya devam ederse Ozan Kabak, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, EURO 2020'de A Milli Takım forması altında mücadele edemeyecek.UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: "Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak oyuncuların Dünya Kupası ve EURO'da oynaması yasaklanacak. Milli takımlarında oynamalarına izin verilmeyecek."A Milli Takımımızın EURO 2020'deki rakiplerinden İtalya Milli Takımı'ndan 7 futbolcu, İsviçre Milli Takımı'nda 1 futbolcu, Galler Milli Takımı'ndan 3 futbolcu organizasyonda forma giyemeyecek.UEFA, Premier Lig, La Liga, Serie A yönetimlerinden açıklama: "Avrupa Süper Ligi'ne katılacak kulüpler ve futboclular UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edilecek"Masanın yeni patronu Florentino Perez herkese meydan okumaya ve büyük oynamaya devam ediyor; "Avrupa Süper Lig kulüplerinin oyuncularının 2022 Dünya Kupası'nda oynamasını yasaklarlarsa kendi Dünya Kupamızı yaratırız. Kimse sorun etmesin"Konu hakkında Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Terje Svendsen'den de bir açıklama geldi; "UEFA, Süper Lig'e katılan kulüplerin futbolcularını almayacağını açıkladı. Bu durumda Erling Haaland ve Martin Ödegaard'ın kulüpleri bu turnuvaya katılırsa, bu oyuncuları milli takıma almayız!"UEFA ve FIFA, men kararından vazgeçmeze en büyük yarayı Fransa Milli Takımı alacak. Fransa Milli Takımı'nda 15 futbolcu, EURO 2020'de forma giyemeyecekLlorisNdombeleSissokoMendyVaraneGriezmannDembeleLengletLemarGiroudKanteZoumaRabiotPogbaMartialPope, Johnstone, Pickford; Cash, Aarons, Coady, Keane, Tarkowski, Mings, Targett, Justin; Rice, Phillips, Davies, Ward-Prowse, Bellingham, Maddison; Grealish, Watkins, Calvert-Lewin, Sancho, Barnes, Lingard.Fransa potansiyel kadroMandanda, Maignan, Areola; Pavard, Kimpempe, Dubois, Digne, Hernandez, Kounde, Upamecano; Tolisso, Aouar, Camavinga, Soumare, Kamara, Tchouameni; Mbappe, Coman, Ben Yedder, Thuram, Fekir, Ikone.Neuer, Trapp, Baumann; Max, Ginter, Tah, Klostermann, Can, Halstenberg, Gosens, Sule; Kimmich, Musiala, Neuhaus, Wirtz, Goretzka, Sane, Hofmann; Younes, Gnabry, Waldschmidt, Draxler, Brandt.Patricio, Lopes, Rui Silva; Neto, Duarte, Mendes, Fonte, Pepe, Guerreiro, Semedo; Palhinha, Pereira, Oliveira, Sanches, Neves, Moutinho, Gomes, Carvalho; Andre Silva, Rafa Silva, Neto, Guedes, Paulinho.Simon, Sanchez, Guaita; P Torres, Navas, Cucurella, Porro, D Llorente, Martinez, Gaya, Morey; Canales, Fabian, Merino, Camapana, Oscar; Gerard, Olmo, Oyarzabal, Gil, Adama, Rodrigo, Lopez.Mignolet, Casteels, Kaminski; Boyata, Denayer, Vertonghen, Dendoncker, Meunier, Castagne, Mechele; Tielemans, T Hazard, Vanakan, Januzaj, Praet, Chadli, Foket, Witsel; Trossard, Mertens, Benteke, Doku, Batshuayi.