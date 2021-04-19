Hakan, Merih ve Ozan, EURO 2020'de olmayabilir!

UEFA, FIFA ve Avrupa Süper Lig kulüpleri kararlarında geri adım atmazsa, Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Ozan Kabak EURO 2020'de forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hakan, Merih ve Ozan, EURO 2020'de olmayabilir!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Nisan 2021 11:21
İlgili Haberler

Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu: UEFA ile savaş!

"Avrupa futbolunu değiştiren gece"

Gary Neville: "Bunları damgalayıp küme düşürün!"

Ada'dan Avrupa Süper Ligi tepkisi

UEFA, 'acil' koduyla toplanıyor!

Sir Alex Ferguson: "Bunlar Avrupa futbolundan uzaklaşıyor!"

Almanya'dan "Avrupa Süper Ligi" kararına tepki

Rio Ferdinand: "Zenginler zenginleşsin, diğerleri ölsün diyorlar"

FIFA'dan "Avrupa Süper Ligi" açıklaması: "Desteklemiyoruz"

"Avrupa Birliği, Avrupa Süper Ligi'ni yasaklayacak"

İtalyan kulüpleri, Juve - Inter - Milan'a karşı birleşiyor

Avrupa Süper Ligi'nden UEFA ve FIFA'ya mektup!

Joan Laporta'dan 3 ayda 'U' dönüşü!

La Liga: "Avrupa Süper Ligi'ne karşı tüm önlemleri alacağız"

Norveç'ten Haaland'a gözdağı!

Hakan, Merih ve Ozan, EURO 2020'de olmayabilir!

Akıllardaki soru; Türkiye'den bir takım olacak mı?

Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ne karşı tetiği çekti!

Mönchengladbach: "12 kulübü her yerden ihraç edelim"

Jamie Carragher: "Liverpool yönetiminden utanıyorum"

İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus'a tepki

12 kulüp, FIFA 22'den itibaren olmayacak!

Jürgen Klopp: "Süper Lig'in amacı para! Sorunsam giderim"

UEFA şimdi ne yapacak? İstanbul için de tehlike!

Rusya'dan yeni turnuva önerisi; "Türk takımlarıyla lig yapalım"
Avrupa'da tarihi bir dönem yaşanıyor! 12 kulübün, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamasının ardından UEFA ve FIFA, bu organizasyona katılacak olan takımları ve futbolcuları kendi organizasyonlarından men edeceğini duyurdu.

12 kulübün katılımı ile beraber kurulan Avrupa Süper Lig'de yer alan takımlarda forma giyen milli futbolcular Ozan Kabak (Liverpool), Merih Demiral (Juventus), Hakan Çalhanoğlu (AC Milan) için de büyük bir tehlike ortaya çıktı.

EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Takımımızın üç futbolcusu, Avrupa Süper Ligi'nde mücadele edecek olan takımlarda forma giyiyor.

UEFA ve FIFA, Avrupa Süper Ligi'nde forma giyen futbolcuları kendi organizasyonlarından men edeceğini duyurdu. Dolayısıyla alınan kararlarda bir değişiklik olmaması durumunda ve milli futbolcularda aynı kulüplerinde de oynamaya devam ederse Ozan Kabak, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, EURO 2020'de A Milli Takım forması altında mücadele edemeyecek.

UEFA'DAN RESMİ AÇIKLAMA

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: "Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak oyuncuların Dünya Kupası ve EURO'da oynaması yasaklanacak. Milli takımlarında oynamalarına izin verilmeyecek."

RAKİPLERDEN KAÇ FUTBOLCU YOK

A Milli Takımımızın EURO 2020'deki rakiplerinden İtalya Milli Takımı'ndan 7 futbolcu, İsviçre Milli Takımı'nda 1 futbolcu, Galler Milli Takımı'ndan 3 futbolcu organizasyonda forma giyemeyecek.

UEFA'NIN AÇIKLAMASI

UEFA, Premier Lig, La Liga, Serie A yönetimlerinden açıklama: "Avrupa Süper Ligi'ne katılacak kulüpler ve futboclular UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edilecek"

YENİ BAŞKAN PEREZ'İN AÇIKLAMASI

Masanın yeni patronu Florentino Perez herkese meydan okumaya ve büyük oynamaya devam ediyor; "Avrupa Süper Lig kulüplerinin oyuncularının 2022 Dünya Kupası'nda oynamasını yasaklarlarsa kendi Dünya Kupamızı yaratırız. Kimse sorun etmesin"

NORVEÇ'TEN HAALAND AÇIKLAMASI

Konu hakkında Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Terje Svendsen'den de bir açıklama geldi; "UEFA, Süper Lig'e katılan kulüplerin futbolcularını almayacağını açıkladı. Bu durumda Erling Haaland ve Martin Ödegaard'ın kulüpleri bu turnuvaya katılırsa, bu oyuncuları milli takıma almayız!"

FRANSA ÇÖKECEK

UEFA ve FIFA, men kararından vazgeçmeze en büyük yarayı Fransa Milli Takımı alacak. Fransa Milli Takımı'nda 15 futbolcu, EURO 2020'de forma giyemeyecek

Lloris
Ndombele
Sissoko
Mendy
Varane
Griezmann
Dembele
Lenglet
Lemar
Giroud
Kante
Zouma
Rabiot
Pogba
Martial

İngiltere potansiyel kadro
Pope, Johnstone, Pickford; Cash, Aarons, Coady, Keane, Tarkowski, Mings, Targett, Justin; Rice, Phillips, Davies, Ward-Prowse, Bellingham, Maddison; Grealish, Watkins, Calvert-Lewin, Sancho, Barnes, Lingard.

Fransa potansiyel kadro
Mandanda, Maignan, Areola; Pavard, Kimpempe, Dubois, Digne, Hernandez, Kounde, Upamecano; Tolisso, Aouar, Camavinga, Soumare, Kamara, Tchouameni; Mbappe, Coman, Ben Yedder, Thuram, Fekir, Ikone.

Almanya potansiyel kadro
Neuer, Trapp, Baumann; Max, Ginter, Tah, Klostermann, Can, Halstenberg, Gosens, Sule; Kimmich, Musiala, Neuhaus, Wirtz, Goretzka, Sane, Hofmann; Younes, Gnabry, Waldschmidt, Draxler, Brandt.

Portekiz potansiyel kadro
Patricio, Lopes, Rui Silva; Neto, Duarte, Mendes, Fonte, Pepe, Guerreiro, Semedo; Palhinha, Pereira, Oliveira, Sanches, Neves, Moutinho, Gomes, Carvalho; Andre Silva, Rafa Silva, Neto, Guedes, Paulinho.

İspanya potansiyel kadro
Simon, Sanchez, Guaita; P Torres, Navas, Cucurella, Porro, D Llorente, Martinez, Gaya, Morey; Canales, Fabian, Merino, Camapana, Oscar; Gerard, Olmo, Oyarzabal, Gil, Adama, Rodrigo, Lopez.

Belçika potansiyel kadro
Mignolet, Casteels, Kaminski; Boyata, Denayer, Vertonghen, Dendoncker, Meunier, Castagne, Mechele; Tielemans, T Hazard, Vanakan, Januzaj, Praet, Chadli, Foket, Witsel; Trossard, Mertens, Benteke, Doku, Batshuayi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.