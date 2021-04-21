Agnelli'ye tepki olarak duvar resmi çizildi

Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından Agnelli'ye tepki olarak Roma'ya bir duvar resmi çizildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Agnelli'ye tepki olarak duvar resmi çizildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Nisan 2021 16:27
İlgili Haberler

Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu: UEFA ile savaş!

"Avrupa futbolunu değiştiren gece"

Gary Neville: "Bunları damgalayıp küme düşürün!"

Ada'dan Avrupa Süper Ligi tepkisi

UEFA, 'acil' koduyla toplanıyor!

Sir Alex Ferguson: "Bunlar Avrupa futbolundan uzaklaşıyor!"

Almanya'dan "Avrupa Süper Ligi" kararına tepki

Rio Ferdinand: "Zenginler zenginleşsin, diğerleri ölsün diyorlar"

FIFA'dan "Avrupa Süper Ligi" açıklaması: "Desteklemiyoruz"

"Avrupa Birliği, Avrupa Süper Ligi'ni yasaklayacak"

İtalyan kulüpleri, Juve - Inter - Milan'a karşı birleşiyor

Avrupa Süper Ligi'nden UEFA ve FIFA'ya mektup!

Joan Laporta'dan 3 ayda 'U' dönüşü!

La Liga: "Avrupa Süper Ligi'ne karşı tüm önlemleri alacağız"

Norveç'ten Haaland'a gözdağı!

Hakan, Merih ve Ozan, EURO 2020'de olmayabilir!

Akıllardaki soru; Türkiye'den bir takım olacak mı?

Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ne karşı tetiği çekti!

Mönchengladbach: "12 kulübü her yerden ihraç edelim"

Jamie Carragher: "Liverpool yönetiminden utanıyorum"

İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus'a tepki

12 kulüp, FIFA 22'den itibaren olmayacak!

Jürgen Klopp: "Süper Lig'in amacı para! Sorunsam giderim"

UEFA şimdi ne yapacak? İstanbul için de tehlike!

Rusya'dan yeni turnuva önerisi; "Türk takımlarıyla lig yapalım"

Liverpool kaptanı Milner'den Süper Lig sözleri

Bielsa: "Güçlü fakiri yok etmek istiyor"

Aulas: "Futbol geleceğini Khelaifi ile inşa edeceğiz"

Lucescu: "Süper Lig projesinin temelinde Amerikalılar var"

Florentino Perez: "Avrupa Süper Lig projesi ihtiyaçtır"

"Herkes transfer ve para görmek istiyor"

Boris Johnson: "Avrupa Süper Ligi'ni bitireceğim"

Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan bitiyor

Avrupa Süper Ligi askıya alındı

Agnelli'ye tepki olarak duvar resmi çizildi
Futbolda Avrupa Süper Ligi girişimini başlatan 12 kulüpten biri olan Juventus'un başkanı Andrea Agnelli'ye tepki olarak Roma'ya bir duvar resmi çizildi.

Başkentte İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) merkez binasının arkasındaki Giulio Caccini sokağındaki bir duvara, Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından Juventus Başkanı Agnelli'yi futbol topunu bıçaklarken tasvir eden bir resmi çizildi. Sokaktan geçenlerin resmin fotoğrafını çektiği görüldü.

Duvar resmini dün gece çizdiği belirtilen Laika MCMLIV isimli sanatçı, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Sadece zengin kulüplere özel, onların davet edildiği bir lig, taraftarların ve tüm dünyanın hayallerinin ölümüdür. Bu aynı zamanda futbolun ölümüdür." ifadesini kullandı.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Futbolun en üst kurumları Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bu girişime çok sert tepki göstermişti.

Söz konusu projeye dahil olan İngiliz takımları, dün tek tek Avrupa Süper Ligi'nden çekildiklerini açıklarken, bugün de İspanya'nın Atletico Madrid, İtalya'nın Inter ve Milan takımları projeden ayrıldıklarını duyurmuşlardı.





SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.