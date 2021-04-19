Mönchengladbach: "12 kulübü her yerden ihraç edelim"

Bundesliga'nın önemli takımlarından Borussia Mönchengladbach, "Süper Lig" projesiyle ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; bvb.de
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Mönchengladbach: '12 kulübü her yerden ihraç edelim'
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19 Nisan 2021 16:16
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Almanya Ligi takımlarından Borussia Mönchengladbach, 12 kulübün "Süper Lig" projesine karşı olduklarını açıkladı ve bu talebe tepki gösterdi.

Mönchengladbach Kulübü'nden yapılan açıklamada "Avrupa Süper Ligi, süper zenginlerin futbol dünyasını yerle bir etmek için kurmaya çalıştıkları sistemdir." denildi.

Ayrıca açıklamanın devamında "Tüm Alman kulüpleri, onları reddettiği için gururluyuz. Süper Lig'i kuran kulüplerin turnuvalardan ihraç edilmesi için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullanıldı.



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