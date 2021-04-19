Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ne karşı tetiği çekti!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.



Ceferin, "UEFA ve dünya futbolu, sadece açgözlü fikirlerini takip eden birkaç Avrupa kulübü tarafından öne sürülen korkunç projeye karşı tek yumruk oldu. Futbol dünyası, hükümetler bu anlamsız projeye karşı birleşti." dedi.



UEFA başkanı Aleksander Ceferin, UEFA'nın Süper Lig kulüplerini bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden men etmek için yasal tavsiye aldıklarını açıkladı.



Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Inter, Juventus, AC Milan



"MİLLİ TAKIMLARDA OYNAYAMAYACAKLAR"



UEFA Başkanı, "Avrupa Süper Ligi'nde oynayan oyuncular Dünya Kupası'nda veya Avrupa Şampiyonası'nda oynayamayacaklar. Milli takımlarını temsil edemeyecekler." diyerek uyarısını yaptı.



"SADECE CEPLERİNDEKİ PARAYA BAKIYORLAR"



Ceferin, "UEFA; elde ettiği gelirlerin yüzde 90'ını futbola yeniden dağıtan bir kurumdur. Bu sadece para meselesi değil. Süper Lig, bir düzine kulübün kirli çıkarları için kurmak istedikleri bir kurumdur. Bazıları için dayanışma hiçbir şeydir, sadece ceplerindeki paraya bakarlar." diyerek sözlerini sürdürdü.



"BU FİKİR, YÜZE TÜKÜRMEK GİBİ"



UEFA'nın Sloven patronu, "12 kulüp hariç tüm futbol ailesine ve kulüplere teşekkür etmek istiyorum. Hükümetlere de teşekkür ediyorum. Avrupa Süper Ligi fikri, futbolseverlerin yüzüne tükürmek gibidir. Bu 12 kulübün futbolu bizden almasına izin vermeyeceğiz!" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.



"BÖYLE YALAN SÖYLEYEN GÖRMEDİM"



Ceferin, Ed Woodward (Man United) ve Andrea Agnelli (Juventus) ile sert bir açıklama yaparken; "Hayatımda birçok şeyi gördüm, birçok insanla tanıştım ancak Woodward ve Agnelli gibisini görmedim. Perşembe ve Cumartesi günü ikisiyle de konuştum ve bizim reformlarımızı desteklediklerini söylediler. Andrea Agnelli benim için en büyük hayal kırıklığı. Agnelli kadar ısrarla yalan söyleyen birini hiç görmemiştim. İnanılır gibi değil, aklım almıyor" ifadelerini kullandı.



Bu arada Aleksander Ceferin'in Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin kızın vaftiz babası olduğu ortaya çıktı.



"SONSUZA KADAR MEN EDİLMEYECEKLER"



Ceferin ayrıca "Bu kulüpler sonsuza dek Avrupa futbolundan men edilmeyecekler ancak yaptıkları yanlıştı. Bir insanın bunu anlaması için çok büyük IQ'larının olmasına gerek yok ancak Süper Lig kurma tehdidi, tuhaf bir müzakere yolu." ifadelerini kullandı.



HER ZAMAN BÜYÜK DEĞİLDİLER



UEFA Başkanı Ceferin: "Büyük kulüp olarak çağırılan bu kulüpler, her zaman büyük kulüp değillerdi. Juventus, Serie B'deydi. Manchester United'ın, Sir Alex Ferguson'dan önce nerede olduğunu bilmiyorum. Hukuk çerçevesinde uygulayabileceğimiz tüm yaptırımları uygulayacağız" dedi.



