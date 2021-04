KURUCU 12 KULÜP KULÜPLER BİRLİĞİNDEN AYRILDI

Başkan: Florentino Perez (Real Madrid)

Başkan Yardımcısı: Andrea Agnelli (Juventus)

Başkan Yardımcısı: Joel Glazer (Manchester United)



Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez, "Avrupa Süper Ligi projesiyle birlikte futbola her seviyede yardımcı olacağız ve futbolu dünyada doğru noktaya getireceğiz." derken, Başkan Yardımcısı Joel Glazer ise, "Avrupa Süper Ligi, dünyanın en iyi takımlarını ve oyuncularını bir araya getirerek, Avrupa futbolu için yeni bir sayfa açacak ve futbol piramidine daha geniş bir finansal destek sağlayacak." ifadelerini kullandı.



"KENDİ DÜNYA KUPAMIZI YARATIRIZ"



Öte yandan Florentino Perez, UEFA'nın ve FIFA'nın oyuncuları ve kulüpleri mevcut turnuvalardan men edeceği şeklindeki açıklamasına da, "Eğer bu turnuvaya katılan oyuncuların 2022 Dünya Kupası'na katılmasına izin verilmezse, kendi Dünya Kupası turnuvamızı yaratırız, büyütecek bir şey yok." şeklinde yanıt verdi.







FIFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ: "BİZ KARŞIYIZ"



Avrupa Süper Ligi'nin resmen açıklanmasının ardından dünya futbolunun patronu FIFA'dan açıklama geldi. FIFA, bu karara sıcak olmadıklarını belirtti ancak herhangi bir yaptırım uygulanacağı ifadesi yer almadı.



Avrupa Süper Ligi'nde 20 kulüp mücadele edecek.



⇉15, kurucu kulüp

⇉5, elemelerden gelecek kulüp



Turnuva formatı 🧐

📋10'ar takımdan iki grup (18 hafta olacak)

🔝Grupta ilk 3 takım çeyrek finale yükselecek

🔝Grupta 4-5 çeyrek final için play-in oynayacak. pic.twitter.com/72FCffU6ly



NEDEN ANLAŞAMADILAR?

UEFA'DAN ORTAK BİLDİRİ: "ARTIK YETER"

Avrupa Süper Ligi? 🤔



20 TAKIM MÜCADELE EDECEK, 15'İ SABİT

4 MİLYAR EURO'YU BÖLÜŞECEKLER

CEFERIN: "DAHA FAZLA PARA İSTEYEN 2-3 KULÜP"

UEFA VE FIFA TAVRINI KOYDU

Gelecek sezon muhtemel Şampiyonlar Ligi;



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Leicester, West Ham, Everton, Leeds

🇮🇹 Atalanta, Napoli, Lazio, Roma

🇪🇸 Sevilla, Villarreal, Betis, Sociedad



UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği arasındaki yeni Şampiyonlar Ligi sistemi ve TV yayınları ile pazarlama faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine kulüpler rest çekti.Avrupa'nın 12 büyük kulübü, Avrupa Süper Ligi projesini kabul etti ve resmi açıklama yapıldı. İngiltere'den Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Tottenham; İspanya'dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid; İtalya'dan Inter, Milan ve Juventus bu fikri onayladığını ve Avrupa Süper Lig'in doğduğu açıklandı. Öte yandan Bayern Münih ve RB Leipzig ile birlikte Porto'nun da bu oluşumda yer alacağı ancak henüz resmileşmediği ifade edildi.Kurucu kulüplerin, yeni lig ve bir bütün olarak futbol adına en iyi sonucu elde etmek için UEFA ve FIFA yetkilileriyle görüşmeyi "dört gözle" beklediği kaydedilen açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin kuruluşunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa futbol ekonomisindeki istikrarsızlığı hızlandırdığı bir zamana denk geldiğine dikkat çekildi.Açıklamada, kurucu kulüplerin, birkaç yıldır Avrupa'daki müsabakaların kalitesini ve yoğunluğunu iyileştirme, en iyi kulüplere ve oyuncularına düzenli olarak rekabet etmelerini sağlayacak bir format oluşturma hedefinde olduğu aktarıldı. Ayrıca kurucu kulüplere toplam 3,5 milyar avro ödeneceği ifade edildi.Fransa'dan Paris Saint-Germain ise şu ana kadar Avrupa Süper Ligi teklifini kabul etmedi.Avrupa Süper Lig projesinin kuruculuğunu üstlenen 12 kulüp, Avrupa Kulüpler Birliği'nden de ayrıldı. Juventus Başkanı Agnelli de, Avrupa Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bıraktığını duyurdu ve Avrupa Süper Ligi'nde başkan yardımcılığı görevine başladı. Öte yandan yeni turnuvanın önümüzdeki Ağustos ayında başlayacağı açıklandı.Avrupa'nın önde gelen kulüplerini temsil eden Avrupa Kulüpler Birliği ile UEFA arasındaki ticari haklar konusunda anlaşmazlık yaşandı. UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği, 17 üyeyle birlikte karma Kulüp Yarışmaları Komitesi kurdu. Bu komite mart ayı içerisinde toplandı. Manchester United Yönetim Kurulu Başkanı Ed Woodward ve Manchester City CEO'su Ferran Soriano, bu komitenin üyeleri arasında yer alıyordu ve toplantıdan anlaşma olmadan ayrıldı.Anlaşmazlık, Avrupa Kulüpler Birliği'nin Şampiyonlar Ligi'nin yayın ve ticari haklarının nasıl satıldığı ve pazarlandığına dair daha fazla kontrol sahibi olmak istemesinden kaynaklandı.Avrupa Süper Ligi kararının ardından Premier Lig yönetimi, bu oluşuma katılan kulüplere uyarı gitti. Bu lige katılmamaları, uzak durmaları gerektiği belirtilirken, aksi halde sonuçlarına katlanacakları belirtildi.Serie A yönetimi ise bu açıklama üzerine acil bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonucuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu ve Premier Lig, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ve La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A ortak açıklama yaptı.İşte o açıklama:"Avrupa Süper Ligi'nin yaratılmaya çalışıldığını duyduk. Bu gerçekleşirse bu komik projeyi durdurma çabalarımızda birleşik kalacağız. Futbol toplumunun dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde birkaç kulübün kendi çıkarlarına dayanan bir projedir bu.Bunun olmasını önlemek için hem adli hem de sportif olarak her seviyede bizim için mevcut olan tüm önlemleri alacağız. Futbol açık maçlara ve spor liyakatine dayanır, başka bir şekilde olamaz.Daha önce FIFA ve altı Federasyon tarafından açıklandığı gibi, ilgili kulüplerin yerli, Avrupa veya dünya düzeyinde başka herhangi bir Yarışmada oynaması yasaklanacak ve oyuncuları milli takımlarını temsil etme fırsatından mahrum bırakılacak.Bu senaryoya imza atmayı özellikle Fransız ve Alman kulüplerine teşekkür ederiz. Böylesine bir projeye karşı savaşımızda bize katılmak isteyen futbol aşıklarına, taraftarlara ve politikacılara çağrı yapıyoruz. Azınlık bir grup, uzun süredir sadece kendini düşünmekte ısrar ediyor. Artık yeter!"Avrupa Süper Ligi'ne 20 takım katılacak. 15 takım sürekli olarak bulunacak. 5 takım ise her sezon değişecek. Bu 5 takımın nasıl belirleneceği ise henüz netlik kazanmadı.Takımlar iki grupta 10'ar takım olarak mücadele edecek. Her grubun ilk 4'ü çeyrek finale yükselecek. Her takım grup aşamasında en az 18 maç yapacak. Maçlar ise hafta içerisinde düzenlenecek.Lige her sezon katılacak 15 takım, her sezon 3.5 milyar euro'yu bölüşecek. En üstteki 6 takımın geliri 350 milyon euro olacak. Avrupa Süper Ligi'nin ilk aşamada hedefi ise en az 4 milyar euro gelir üretmek ve diğer 5 takıma da en az 100 milyon euro'luk ödeme yapmak.UEFA ise Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Kupa ve Konferans Ligi için toplam 3.25 milyar euro'luk bir anlaşma yapabilmişti.UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise yakın gelecekte Avrupa Süper Ligi'yle ilgili olarak, "Sürekli dillendirilen "Avrupa Süper Ligi", bazı kulüplerin ve medyanın ortaya çıkardığı bir şey, bizim değil. Dünyanın en sıkıcı projelerinden biri olur. Daha fazla para kazanmayı hak ettiğini düşünen 2-3 kulüp, bunun büyük kazanç olacağını düşünüyor." demişti.FIFA ve kıtaların futbol konfederasyonları UEFA, CAF, AFC, Concacaf, CONMEBOL ve OFC imzaladıkları ortak bildiriyle Avrupa Süper Ligi projesine karşı açık cephe aldı."Son dönemde medyada yer alan Avrupa kulüplerinin kuracağı söylenen Avrupa Süper Ligi projesine karşı FIFA ve altı konfederasyon olarak bir kez daha uyarımızı yapacağız. Bu tür bir turnuva ne FIFA, ne de altı konfederasyon tarafından tanınmayacaktır. Bu turnuvaya katılan kulüpler ve futbolcular, FIFA ve konfederasyonların düzenleyeceği hiçbir organizasyona alınmayacak ve men edilecektir.FIFA ve konfederasyonları statüsünde, tüm turnuvaların organizatörleri olarak FIFA ve konfederasyonları gösterilmiştir. Global çaptaki tek turnuva FIFA Kulüpler Dünya Kupası'dır ve global çapta başka bir turnuva düzenlenmesi düşünülemez.Sporun evrensel prensipleri fedakarlık, yükselmeler, düşmeler ve kendini vermedir. Futbol dünyasının piramidinde bunlar vardır. Futbol, bu prensiplerle başarılı bir tarihe sahip olmuştur. Global ve kıtasal turnuvalara katılım her zaman sahada alınacak başarılı sonuçlarla olacaktır.Gianni Infantino, FIFA BaşkanıŞeyh Selman bin İbrahim, AFC BaşkanıConstant Omari, CAF BaşkanvekiliVittorio Montagliani, Concacaf BaşkanıAlejandro Dominguez, CONMEBOL BaşkanıLambert Maltock, OFC BaşkanıAleksander Ceferin, UEFA Başkanı"