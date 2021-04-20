Bielsa: 'Güçlü fakiri yok etmek istiyor'

Liverpool ile berabere kalan Leeds United menajeri ve takımın forvetlerinden Patrick Bamford maç sonunda Avrığa Süper Ligi yorumları yaptı.Deneyimli teknik adam Marcelo Bielsa, Süper Lig projesiyle ilgili, "" diye konuştuHayatın her alanında güçlülerin kendi dertlerinde olduğunu belirten Bielsa futbol düzeninin bu anlayışla devam etmesinin mümkün olmadığını söyleyerek, "" ifadelerini kullandı.Takımın önemli isimlerinden Patrick Bamford'da konuyla iligli konuşarak, "" diye konuştu.Öte yandan Leeds United oyuncuları, Liverpool maçına çıkmadan önce üzerinde "Futbol taraftarlar içindir" ve Şampiyonlar Ligi logosonun altına "Hak edin" yazılı tişörtlerle çıkarak rakiplerine gönderme yaptı.