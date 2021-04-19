Jamie Carragher: "Liverpool yönetiminden utanıyorum"

Liverpool'un eski futbolcularından Jamie Carragher, Süper Lig projesiyle ilgili sert açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jamie Carragher: 'Liverpool yönetiminden utanıyorum'
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19 Nisan 2021 16:59
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Liverpool'un 12 kulüp önderliğinde Süper Lig projesinde başrolde olmasına, İngiliz kulübünün eski futbolcusu Jamie Carragher oldukça sert tepki gösterdi.

Jamie Carragher, Liverpool'un Süper Lig projesine dahil olmasıyla ilgili açıklamasında "Liverpool'un itibarının bu kadar zedelenmiş olmasından ve kulüp yönetiminden utanç duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"BOŞ TRİBÜNLERE OYNARLAR"

43 yaşındaki eski futbolcu "Bu yıl tek duyduğum şey taraftarların, Liverpool'u statta izlemeyi ne kadar özlediği oldu. KOP tribünlerinden gelen sesin, sadece ihtiyaç anında dikkat alınması oldukça komik. Süper Lig projesiyle ilgili okuduklarımdan sonra Liverpool ve bu turnuvanın liderleri, boş tribünler önünde oynamayı benimsemeli. Çünkü yaptıkları sadece insanları futboldan soğutmak olacak ve greve gitmelerini sağlayacak." dedi.

"KÜSTAHLIKLARINDAN BIKTIM, USANDIM"

Jamie Carragher, "Futbolun güzelliği her puanın değerli olmasıdır. Liverpool'un eski futbolcusu olarak, Şampiyonlar Ligi'nden kaçmak isteyen ve yeni bir proje ortaya atan bir grup takımın sahiplerinin küstahlığından bıktım ve usandım. Başarıya ulaşmak için savaşacaksınız. Sizin bu fikirleriniz futbolun doğasına uygun değil. Özellikle benim şehrimde, Liverpool'da hiç değil. Avrupa Süper Ligi bir lekedir. Liverpool'un böyle bir şeyin içinde olması üzücü. Çünkü rekabet ideallerini tehdit edenler arasında liderlerden biri konumundalar. Liverpool, İngiltere 2. Ligi'nden çıkıp birçok kupa ve Şampiyonlar Ligi kazanmasına idealleri sayesinde ulaşmıştır. Süper Lig kararı, Liverpool'un tarihine, mirasına ihanettir. Bu fikir tamamen işi paraya çevirmektir."

"M. UNITED UTANÇ VERİCİ..."

Liverpool'a ezeli rakipleri Manchester United üzerinden gönderme yapan Jamie Carragher, "Manchester United'ın utanç verici kapitalizmi beni şaşırtmıyor. Manchester United taraftarları, Glazers'ın para kazanmak için kulübü satın aldıkları gerçeğini daha ilk günden beri biliyor. Sezonluk kombine alanları, kupa maçları için ekstra para ödemeye zorlayan bir sistem geliştirdiklerinde United taraftarlarını hiçe saydıklarını zaten özetlemişlerdi." dedi.

"LIVERPOOL'UN SAHİBİ KURNAZ"

Liverpool'un sahibi hakkında da konuşan Carragher "Manchester United'ın sahibi Glazers ailesine göre John Henry [Liverpool'un sahibi] daha kurnaz. İlk yıllarında taraftar gruplarıyla arasını iyi tuttu. Ancak Liverpool'un kültürünü hiçbir zaman anlamadı." şeklinde konuştu.

DİĞER 4 İNGİLİZ KULÜBÜNE TEPKİ

Süper Lig'e katılan diğer İngiliz kulüpleri hakkında da konuşan Carragher "Arsenal, Manchester City, Chelsea ve Tottenham da birçok sözü hak ediyor. Bu dört kulüp, Liverpool ve Manchester United'ın arkasına saklanarak her zaman mutlu olma peşindedir. Kendi fikirleri yerine onların peşinden giderler ve pastadan faydalanmaya çalışırlar" diyerek sert ifadeler kullandı.

"BUNLARA PARA İÇİN MEZARA GİRER"

Jamie Carragher son olarak "Bu arada UEFA'nın, Federasyonun, ulusal liglerin ve herhangi bir bakanın ahlaki müdahalesi de gülünç. "Bunların hepsi parayla ilgili. Her şey açgözlülükle ilgili" diyorlar. Vaov! Evet, bunlar daha zengin olacaklarını bilseler, mezara bile girerler.. Evet profesyonel liglerde her şey paradır. İngiliz futbolunda liyakat her zaman önemlidir ve meritokrasi vardır. Ancak bu taraftarları yok saymakla olmaz. Yöneticiler, kulüp sahipleri her zaman en büyük gücün kendilerinde olduğuna inanır. Ancak taraftar olmadığı zaman bir hiçler." diyerek sözlerini noktaladı.



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