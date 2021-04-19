UEFA şimdi ne yapacak? İstanbul için de tehlike!

UEFA, Real Madrid, Manchester City ve Chelsea'yi elerse, Şampiyonlar Ligi bu sezon nasıl bitecek? İstanbul'da oynanacak finali bekleyen tehlike ne? İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
UEFA şimdi ne yapacak? İstanbul için de tehlike!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Nisan 2021 23:11
İlgili Haberler

Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu: UEFA ile savaş!

"Avrupa futbolunu değiştiren gece"

Gary Neville: "Bunları damgalayıp küme düşürün!"

Ada'dan Avrupa Süper Ligi tepkisi

UEFA, 'acil' koduyla toplanıyor!

Sir Alex Ferguson: "Bunlar Avrupa futbolundan uzaklaşıyor!"

Almanya'dan "Avrupa Süper Ligi" kararına tepki

Rio Ferdinand: "Zenginler zenginleşsin, diğerleri ölsün diyorlar"

FIFA'dan "Avrupa Süper Ligi" açıklaması: "Desteklemiyoruz"

"Avrupa Birliği, Avrupa Süper Ligi'ni yasaklayacak"

İtalyan kulüpleri, Juve - Inter - Milan'a karşı birleşiyor

Avrupa Süper Ligi'nden UEFA ve FIFA'ya mektup!

Joan Laporta'dan 3 ayda 'U' dönüşü!

La Liga: "Avrupa Süper Ligi'ne karşı tüm önlemleri alacağız"

Norveç'ten Haaland'a gözdağı!

Hakan, Merih ve Ozan, EURO 2020'de olmayabilir!

Akıllardaki soru; Türkiye'den bir takım olacak mı?

Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ne karşı tetiği çekti!

Mönchengladbach: "12 kulübü her yerden ihraç edelim"

Jamie Carragher: "Liverpool yönetiminden utanıyorum"

İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus'a tepki

12 kulüp, FIFA 22'den itibaren olmayacak!

Jürgen Klopp: "Süper Lig'in amacı para! Sorunsam giderim"

UEFA şimdi ne yapacak? İstanbul için de tehlike!

Rusya'dan yeni turnuva önerisi; "Türk takımlarıyla lig yapalım"
Avrupa'nın 12 kulübünün Süper Lig projesini duyurduktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gelecek sezondan itibaren katılmamaları krize neden oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde olan Real Madrid, Manchester City ve Chelsea için men konusu gündeme geldi.

Alman basınından Bild, UEFA'nın bu hafta Real Madrid, Manchester City ve Chelsea'yi men etmesi halinde uygulayacağı iki yol haritasının olduğunu duyurdu.

İLK İHTİMAL: PSG ŞAMPİYON
İSTANBUL İÇİN TEHLİKE

İlk plana göre Real Madrid - Chelsea, PSG - Manchester City eşleşmeleri, 3 kulübün men edilmesi nedeniyle ortadan kalkacak. Bu gelişmenin ardından Fransız ekibi Paris Saint Germain'e kupa verilecek. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde, İstanbul'da oynanacak final de ortadan kalkmış olacak.

İKİNCİ İHTİMAL: 3 TAKIM KATILACAK

İkinci plana göre ise Real Madrid, Chelsea ve PSG'nin çeyrek finalde elenen Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Porto turnuvaya dahil edilecek. Şampiyonlar Ligi yarı finalden devam edecek.

UEFA'nın iki ihtimal üzerine bu hafta görüşeceği ve cuma gününe kadar son kararını vereceği belirtildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.