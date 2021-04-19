'Avrupa Birliği, Avrupa Süper Ligi'ni yasaklayacak'

Twente Üniversitesi Ekonomi Profesörü Tsjalle van der Burg, Avrupa Süper Ligi'nin Avrupa Birliği ilkelerine ve yasalarına uygun olmadığını savundu.



İşte Profesör Van der Burg'un makalesi:



"Ulusal düzyde, taraftarları ve izleyicileri çekmek için futbol kulüpleri arasındaki rekabet giderek daha yoğun hale geliyor. Aynı zamanda, Avrupa futbolundaki en yüksek onuru kazanma şansı olan kulüplerin sayısı son 60 yılda giderek azalmıştır. Hollandalı bir taraftar olarak, hala bir Avrupa şampiyonluğu kazanma şansına sahip bir kulüp görmek istiyorsanız, bu muhtemelen Ajax'tır. Uzun vadede bu Feyenoord ve PSV gibi kulüplerin yeni taraftarları kazanma söz konusu olduğunda Ajax ile rekabet edemeyceklerdir. Ajax pazar gücünü kazanacak ve Hollanda'da rekabet bitecek. Bu da saedece futbolseverler için daha yüksek fiyatlara yol açar.



Avrupa Süper Lig düşüncesi ise bu süreci hızlandıracaktır. Her ülke, bu elit ligde oynayan en fazla bir ya da birkaç kulübe sahip olacak. Hollanda'nın tek katılımcısı, Ajax olursa ülke futbolunu tekeline alacaktır. Süper Lig'in çok daha açık versiyonu bile - küme düşme ve yükselme olasılığı içeren formül- rekabeti boğacaktır. Bunun nedeni, bu elit yarışmada düzenli oynayan kulüpler buradan devasa paralar kazanacaklardır ve diğer kulüplere nazaran çok daha büyük bir avantaj elde edecektir.



Avrupa Süper Ligi, rekabet hukukuna aykırı bir rekabet oluşturmayı hedefliyor.Avrupa Birliği Komisyonu, başlamadan önce Avrupa Süper Ligi'ni yasaklamalıdır.



Avrupa Süper Ligi'ne başlama tehdidi bile adil rekabet yasalarını ihlal ediyor. Bir dizi büyük kulüp, 1998'den beri UEFA'yı ortaklaşa terk etmekle tehdit ediyor. Bu beklenti, UEFA'yı onlar lehine önlemler almaya teşvik etti. Sonuç olarak, bu kulüpler shada giderek güçlendi ve kendi ülkelerindeki pazar güçlerini artırdılar.



Süper Lig'i kurma düşüncesi bile rekabeti kısıtlayan koordineli eylemler sınıfına giriyor. Bu tür davranışlar, Avrupa Birliği İşleyişi Antlaşması 101. maddesi uyarınca yasaklanmıştır. Avrupa Birliği Komisyonu, buna son vermek için harekete geçerse, olması gerektiği gibi en iyi kulüplerin gücüne sınır konulacak. UEFA, bir kez daha demokratik ilkelere dayalı bir politika izleyebilecek. Bu da daha heyecan verici yarışmalara ve futbolseverler için daha düşük fiyatlara yol açacaktır."



