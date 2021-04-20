Liverpool kaptanı Milner'den Süper Lig sözleri

Avrupa Süper Ligi katılımcı ekiplerinden Liverpool'un kaptanı James Milner, Leeds United maçı sonrası konuştu.

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Liverpool kaptanı Milner'den Süper Lig sözleri
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20 Nisan 2021 00:23
Liverpool kaptanı James Milner, Leeds United maçı sonrasında Avrupa Süper Ligi projesiyle ilgili konuştu.

Kulübün kaptanı olarak Süper Lig fikrine karşı olduğunu söyleyerek, "Ben bu fikri beğenmedim. Olmayacağını umuyorum." diye konuştu. Sadece kendi fikirlerini söylemekle yükümlü olduğunu belirten Milner, "Biz de futbolcular olarak Süper Lig konusunu herkes gibi dün gece öğrendik. Çok fazla soru soruluyor. Biz profesyonelce işimizi yapmaya çalışıyoruz. Konuyla ilgili futbolcuların hiç söz hakkı yok" diye konuştu.

Milner son olarak Süper Lig projesiyle ilgili "Proje hakkında söylenenlerin çoğuna katılıyorum. Projenin olmayacağını umuyorum" diye konuştu.



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