Rusya'dan yeni turnuva önerisi; "Türk takımlarıyla lig yapalım"

Rusya Futbolcular ve Antrenörler Sendikası Genel Sekreteri Nikolai Grammatikov, Türk takımlarının da içinde olduğu yeni bir turnuva fikrini ortaya attı.

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Rusya'dan yeni turnuva önerisi; 'Türk takımlarıyla lig yapalım'
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19 Nisan 2021 23:41
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Rusya'dan yeni turnuva önerisi; "Türk takımlarıyla lig yapalım"
Rusya Futbolcular ve Antrenörler Sendikası Genel Sekreteri Nikolai Grammatikov, Avrupa'da 12 kulübün Süper Lig'i kurma projesiyle ilgili konuşurken, Türkiye'nin de içinde olduğu yeni bir turnuva iddiasını ortaya attı. İşte Nikola Grammatikov'un açıklamaları...

"ASLINDA BU KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL"

Bu dünya futbolu için iyi bir haber çünkü Süper Lig daha fazla demek. Bu kulüplerin sahipleri ve ortakları Amerikan şirketleri. Bu, her şeyden önce sporu bir iş olarak gördüklerini gösteriyor. Bu kötü değil iyi bir şey, çünkü kulüpler birer işletme gibi faaliyet gösteriyor.

"AVRUPA'NIN DEVLERİ DE ZORDA"

UEFA ekonomik kriz nedeniyle zenginlerin de ağladığını anlamadı. Süper Lig'i oluşturan kulüplerin sahipleri, salgının neden olduğu ekonomik krizin neden olduğu son derece zor dönemlerden geçiyor. Bu nedenle takımlar, kayıplarını telafi etmek için yeni çözümler arıyor. Ve bunu, küçük federasyonlara ve zayıf kulüplerine sadık kalan, federasyonlara kongrelerde oy vermeleri için yardım etmekle meşgul olan UEFA ve FIFA'yı atlayarak yapıyorlar.

"MİLLİ TAKIM KONUSU ÖNEMLİ DEĞİL"

Oyuncuların ana gelirlerini milli takımlardan almadıklarını anlamalısınız. Dolayısıyla böyle bir karar alınsa bile milli takımlara katılmak ve eleme maçlarında zayıf rakiplerle oynamak yerine kulüplerinde kalmayı, güçlü bir turnuvada oynamayı tercih edeceklerdir.

"ZENGİNLER, FAKİRLERİ YAŞATIYOR"


Dünya futbolu son derece dengesiz. Son yıllarda, varlıklı kulüplerle diğer herkes arasındaki uçurum yalnızca genişledi ve sponsorları çekmek giderek zorlaştı. Şampiyonlar Ligi'nin, yalnızca devlerin oynadığı çeyrek finallerden itibaren hayranlar için gerçekten ilginç hale geldiğini unutmayın. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde de takımlar neredeyse sabit. Büyük bütçeli takımları, düşük bütçeli takımların hayatlarını sürdürebilmelerine birkaç yıl daha destek veriyor. Yani, Süper Lig zaten kurulmuş olan statükoyu düzeltir. Ve büyüklerin gelirindeki artış, finansal olarak yeniden paylaşıma yol açacak: bazıları futbolcu satın almak için daha fazla fırsata sahip olacak. 

"DOĞU AVRUPA VBE TÜRK TAKIMLARIYLA TURNUVA YAPALIM"

Rus futbolunun kaybedecek vakti yok, ancak en kabul edilebilir turnuva formatlarını belirlemek için Doğu Avrupa ve Türkiye'den kulüplerle görüşmelere başlamak gerekiyor. Şimdi tereddüt eder ve her şeyin nasıl biteceğini beklersek, gelecekte bize hiçbir şey kalmayacaktır. Açıkçası, tüm liglerde gelir seviyesi sürekli düşüyor. Kulüplerin Rusya'da hayatta kalması gittikçe zorlaşıyor, sadece hissedarların ve ilgili sponsorların parasıyla var oluyorlar. Avrupalı devlerin arasına girmek işe yaramayacak, zaman geçti. 10-12 yıl önce böyle fırsatlarımız oldu ama maalesef kaçırdık. Başlangıçta ligi farklı kurmak gerekiyordu. Ve şimdi bu hatalar, oyuncuların kendilerinin de söylediği gibi, ulusal şampiyonanın seviyesinde genel bir düşüşe yol açtı. Açıkçası, bir çıkmazdayız.



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