Akıllardaki soru; Türkiye'den bir takım olacak mı?

Avrupa Süper Ligi'ni 12 takım kabul ederken, bu kulüpler aynı zamanda kurucu üyeler oldu.



Avrupa Süper Ligi'ni kuran Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Milan, Inter, Juventus, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal ve Tottenham kulüpleri PSG, Bayern Münih ve Dortmund'a da teklif yaptı ancak bu teklifler kabul edilmedi. Daha sonra Porto, Leipzig, Lyon, Zenit kulüplerine de teklif gittiği ancak bu kulüplerin teklifleri kabul etmediği ortaya çıktı.



3 kulübü daha kurucu üyeler arasına koymak isteyen Avrupa Süper Ligi, 15 takımı daimi üye yapmak istiyor. Ancak, Alman ve Fransız kulüplerinden ret cevabı alan Avrupa Süper Ligi organizasyonu bu açıdan amacına ulaşamadı.



BİR TÜRK KULÜBÜ MÜCADELE EDEBİLİR Mİ?



Bu noktadaki soru işareti ise kalan 5 takımın nasıl seçileceğiyle ilgili oluştu. Türk kulüplerinin bu 5 kulüp içinde olup olamayacağı da özellikle Türk futbolseverler için merak konusu...



Avrupa Süper Ligi'ni kuranların hedefi, 15 kurucu dışında kalan 5 kulübü başarılarına veya elemelere göre lige katmak.



Türkiye'den bir kulübün 15 kurucu ortak kulüp arasında beklenmezken, değişken 5 takım içerisinde Türkiye, Hollanda, Belçika, Rusya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkelerin olması hedefleniyor.



Ayrıca, İspanya'da 3 kulüp dışında bir şampiyon, İngiltere'de 6 kulüp dışında bir şampiyon, İtalya'da 3 kulüp dışında bir şampiyon çıkması durumunda bu kulüpleri de turnuvasında görmek istiyor.



HEDEFLERİ ŞAMPİYONLAR LİGİ YERİNE SÜPER LİG



Avrupa Süper Ligi'ni Avrupa futbol ekosistemine dahil etmeyi amaçlayan kurucu kulüpler, bunun için UEFA'ya 437 milyon euro'luk bir hibe de önerdi. UEFA, henüz bu teklife bir cevap vermedi. Avrupa Süper Ligi'ni kuranların amacı, bu turnuvayı mevcut Şampiyonlar Ligi'nin yerine konumlandırmak ve diğer turnuvaları ise alt turnuva olarak görmek...



MODELLERİ NBA DEĞİL EUROLEAGUE



Marca'da yer alan habere göre; Avrupa Süper Ligi'nin hedefi tamamen 'kapalı' bir lig oluşturmak değil. Amaç, 15 kulübü belli bir sözleşme süresince sabit olarak ligde mücadele ettirmek.



Avrupa Süper Ligi'nin örnek aldığı sistem ise 30 takımın düşme durumu olmadan mücadele ettiği NBA değil 11 takımın sabit, diğer takımların değiştiği THY EuroLeague modeli...



Haziran 2000'de basketbolda da benzer bir süreç yaşandı. Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Olympiakos, Zalgiris, Benetton, Bologna, AEK kulüpleri EuroLeague'i kurduklarını açıkladılar ve FIBA organizasyonlarında olmayacaklarını ilan ettiler. Bu takımlar, bunun için Avrupa Basketbol Ligleri Birliği'ni (ULEB) kurdular. FIBA, bu öneriye şiddetle karşı çıktı.



1 SENEDE 2 AVRUPA ŞAMPİYONU



2000/01 sezonunda Avrupa'da kıtasal çapta iki turnuva oynandı. FIBA, SuproLeague'i düzenledi. ULEB ise EuroLeague'i organize etti. SuproLeague'e katılan Avrupa'nın dev basketbol kulüpleri 1 yıl sonra EuroLeague'e dahil oldu. 2004'e kadar devam eden SuproLeague daha sonra lağvedildi.



EuroLeague, zaman içerisinde kurucu kulüplerini de değiştirdi. Benetton, Bologna, AEK gibi kulüpler çıkarıldı. Anadolu Efes, CSKA Moskova, Fenerbahçe, Panathinaikos gibi Avrupa'nın diğer kulüpleri dahil oldu.



2015'te EuroLeague bir kez daha sistemi değiştirdi ve 18 takımlı kapalı ligi kurdu. 13 takım sürekli katılımı garanti ve diğer katılımcı takımlar davet etti.



Tamamıyla spor liyakatine dayanmayan bu sistem nedeniyle FIBA ile ULEB'in arası bir kez daha bozuldu. FIBA, EuroLeague takvimini baltalamak adına Milli maçları sezon ortasına çekti ancak bunun sonucunda kulüpler, oyuncularını milli takıma gönderme konusunda çekingen davrandı.











