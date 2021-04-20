Jürgen Klopp: 'Süper Lig'in amacı para! Sorunsam giderim'

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Liverpool'un da içinde olduğu 12 kulübün "Süper Lig" fikrine sıcak bakmadığını açıkladı.



2019 yılında Süper Lig projesiyle ilgili "Liverpool'un 10 yıl boyunca Real Madrid ile karşılaşacağı bir sistemi neden oluşturmalıyız? Bunu kim görmek ister? Benim için Şampiyonlar Ligi, her zaman aynı takımlara karşı oynamadığınız Süper Lig'dir." diyen Jürgen Klopp, bu sözlerinin arkasında olduğunu açıkladı.



"SÜPER LİG İÇİN FİKRİM DEĞİŞMEDİ"

"WEST HAM FİKRİNİ BEĞENEDİM"



Jürgen Klopp, "Süper Lig konusunda fikrim değişmedi. İnsanlar mutsuz, bunu anlıyorum. Ben ve futbolcular sürece dahil değiliz. Bu karara ben karışamam, Liverpool bazı kararlardan daha fazlasıdır. Amacım her zaman Şampiyonlar Ligi'nin parçası olmak. Ancak West Ham United'ın da Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi fikrini beğendim." dedi.



"MESELE SADECE PARA"



Deneyimli teknik adam "12 kulübün bu kararını neden aldığını anlamadım. Ancak UEFA sadece bazı şeylere karar veremez, FIFA da karar veremez. UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni değiştirmek istiyor ve onlara fazla maç olduğunu söyledim ve bundan hoşlanmıyorum. Sürekli daha fazla maç fikri! UEFA ve kulüpler için bu tamamen para ile alakalı. Süper Lig için de böyle, mesele sadece para" ifadelerini kullandı.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMAMAK HOŞ DEĞİL"



Alman teknik adam ayrıca "Futbolda da bazı şeyler değişmek zorunda, ama genellikle bunları hazırlamanız gerekir. Zamana ihtiyaç var. Anlayamadığım bir şey varsa o da rekabet gücüdür. Şampiyonlar Ligi'nde yer almamamız hoşuma değil ama herkes gibi bunu kazanmalıyız." dedi.



"EĞER SORUN BENSEM, GİDERİM"



Leeds United maçından sonra Süper Lig'e karşı olduğu yönündeki sözlerini tekrarlayan Klopp "Eğer sorunsam giderim, değilsem kalırım. Liverpool'dan kendimi sorumlu hissediyorum." dedi.



"KARARIN NEDENİNİ BANA AÇIKLARLAR"



Açıklamalarına devam eden Klopp "Takım biziz ama birileri dünya futbolunun sahipleriyle nedenini tam bilmediğimiz bir karar verdi. Süper Lig bence iyi bir fikir değil, hayır. Kulüp sahipleriyle sık konuşurum, ben bu kararın alındığı sürece dahil değilim. Neler olacağını kimse bilmiyor. Bana bir açıklama yapacaklardır. Ayrıca Leeds United maçtan önce giydiği tişörtleri soyunma odamıza koymuş. Bunu hak ettiğimizi sanmıyorum." şeklinde konuştu.



"NEVILLE HEP PARANIN OLDUĞU YERDE"



Manchester United'ın eski futbolcusu Gary Neville'ın kendilerini Sky Sports kanalında ağır ifadelerle eleştirmesi hakkında da konuşan Klopp "Keşke insanlar bizim hakkımızda konuşmasa. Keşke Gary Neville en çok paranın olduğu yerde olmasa! Daha önce en çok paranın olduğu Manchester United'daydı şimdi ise en çok paranın olduğu Sky'da!" dedi.



