İtalyan kulüpleri, Juve - Inter - Milan'a karşı birleşiyor

Sassuolo CEO'su Carnevali, Serie A kulüplerinin gün içerisinde toplanacağını ve Avrupa Süper Ligi'ne katılan 3 kulüp hakkında karar alacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İtalyan kulüpleri, Juve - Inter - Milan'a karşı birleşiyor
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19 Nisan 2021 11:46
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Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali, İtalya Serie A kulüplerinin bugün toplantı yapacağını ve Avrupa Süper Ligi'ne katılan Juventus, Inter ve Milan hakkında karar alacağını açıkladı.

Radio Anch'io Sport'ta konuşan Giuseppe Carnevali, "Bunlar sevmediğimiz düşünceler. İtalya futbolunu öldürmek istiyorlar. Hiç hoş olmayan şeyler ortaya çıkıyor. Muhtemelen bizimle eğleniyorlar." ifadelerini kullandı.

Carnevali, "Bir süredir yapmaya çalıştıkları bir girişimdi. Bugün bir toplantı yapacağız ve Juventus, Inter, Milan'ın ne demek istediğimizi anlayacakları kararlar alacağız." dedi.

Sassuolo CEO'su, "Pandemide bir futbol kulübü yönetmek zor. Büyük kulüpler, çok daha fazla para harcadıkları için zararları daha büyük oldu. Bu nedenle sistemin revize edilmesi gerekiyor. Sporda meritokrasi, yani liyakatin esas alınması lazım. Liyakat olmazsa ve çok aç gözlü olursan hikayen çok kötü biter." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Atalanta Kulübü de İtalya Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunarak Avrupa Süper Ligi'ne katılan Juventus, Inter ve AC Milan'ın İtalya Serie A'dan men edilmesi gerektiğini ifade etti.

- "Avrupa Süper Ligi" İtalyan basınında geniş yer buldu

Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün gece yarısı "Avrupa Süper Ligi"ni kurdukları açıklaması, İtalyan basınında da ilk haber olarak geniş şekilde yer buldu.

La Gazzetta dello Sport, internet sitesinden, "Süper Lig doğuyor. 12 kulüp açıkladı: Inter, Milan ve Juventus da var" başlığını kullandı.

Corriere dello Sport, "Artık resmi: Futbolda devrim. Aralarında Juventus, Inter ve Milan'ın olduğu 12 kulüple Süper Lig doğuyor" manşetiyle haberi verdi.

La Repubblica gazetesi, "Süper Lig: Avrupa futbolunu değiştiren gece. İşte asilerin karşılaşacağı riskler" başlığıyla bu haberi ilk sıradan gördü. Gazete, söz konusu 12 kulübün UEFA ve FIFA tarafından ulusal ve uluslararası şampiyonalardan men edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu yazdı.

La Stampa gazetesi, "Avrupa futbolunda deprem: Juventus, Inter ve Milan'la yeni Süper Lig doğuyor. UEFA: Kim dahil olursa her şeyden men edilir" başlığını kullandı.

ANSA ajansı da "Süper Lig doğuyor. Inter, Juventus ve Milan da var" başlığıyla haberi duyurdu.

Diğer yandan, 12 kulübün gece yarısı yaptığı açıklamadan önce, UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak önde gelen kulüplerin ayrı lig kurma fikrine karşı çıkmıştı.




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