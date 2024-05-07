Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı Cengiz Ünder

Fenerbahçe'de performansıyla eleştirilen Cengiz Ünder, sonradan oyuna girdiği Konyaspor maçında da büyük hayal kırıklığı yarattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı Cengiz Ünder
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07 Mayıs 2024 09:49
Bu sezon genelinde büyük hayal kırıklığı yaratan fakat zaman zaman parlayan Cengiz Ünder, Konyaspor maçına kulübede başladı.

53. dakikada sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna giren 26 yaşındaki oyuncu, futboluyla sınıfta kaldı.

Duran toplar ve kornerleri çok kötü kullanan Cengiz, 90+8. dakikada ise kader anlarından birinde başroldeydi. Ceza alanı içinde topu müsait durumda önünde buldu. Şutunda kaleciye takılan Cengiz, sarı-lacivertli taraftarlara adeta saç baş yoldurttu.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Fenerbahçe ile 32 maça çıkan Cengiz, 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

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