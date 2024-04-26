Crystal Palace yıldızlarının fiyatını belirledi: 140M€

Crystal Palace bu sezon gösterdikleri performansla dev takımları peşlerine takan Eberechi Eze ve Michael Olise'nin bonservisini 140 milyon euro olarak belirledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Crystal Palace yıldızlarının fiyatını belirledi: 140M€
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26 Nisan 2024 15:53
Bu sezon gösterdikleri performansla Premier Lig'in devlerini peşine takan Michael Olise ve Eberechi Eze için Crystal Palace bonservisleri belirledi.

140 MİLYON EURO

BBC'nin haberine göre Crystal Palace, dev takımları peşine takan Eberechi Eze ve Michael Olise'nin bonservislerini oyuncu başına 70 milyon toplamda ise 140 milyon euro olarak belirledi.

Haberin detaylarında iki yıldız için Manchester City ve Tottenham'ın hazırda beklediği söylendi.

İki ismin sözleşmenin 2027 yılında sona ereceği ve oyuncuların Crystal Palace forması giymekten oldukça memnun olduğu da bildirildi.

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