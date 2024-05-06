TFF Hukuk Danışmanı'ndan genel kurul açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Danışmanı Avukat Tarkan Erdal, 18 Temmuz'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula ilişkin, 2007 yılında kanuna eklenen maddeyi hatırlatarak, "İlgili kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 30 gün içerisinde genel kurul toplantısı yapılması gerektiği belirtilmiştir." ifadelerini kullandı.



Erdal, yaptığı yazılı açıklamada, kulüpler ile TFF arasında imza yeterliliğine ilişkin yaşanan uyuşmazlığın bir benzerinin 2008 yılında da ortaya çıktığını hatırlatarak, şunları aktardı:



"3813 sayılı TFF kuruluş ve görevleri hakkında kanuna 20 Kasım 2007'de geçici madde eklenmiştir. Eklenen bu maddeyle ilgili kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 30 gün içerisinde genel kurul toplantısı yapılması gerektiği, kanunda belirtilmiştir. Dönemin futbol federasyonu yönetim kurulu tarafından 2008 yılının yapılan ilk toplantısında genel kurulun 27 Şubat 2008 tarihinde yapılmasına karar verdiğini açıklaması üzerine belirlenen tarihin 30 günlük süreyi aştığı tespit edilmiş ve yapılan başvuru neticesinde Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından tedbir kararı verilerek kayyım atanmasına karar verilmiş, genel kurul tarihi öne çekilmiştir."



İSTANBULSPOR'UN İDDİASI NEYDİ?



İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral, geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında şu açıklamayı yapmıştı;



"18 Temmuz tarihinin neden alındığını açıkladılar. Gerekçe olarak, milli takımı, motivasyonunu gösterdiler. Sizlere hatırlatmak isterim. 2008'de Haluk Ulusoy federasyonunda görevli bir hukukçuydum. Konuyla ilgili diye örneği veriyorum. Elemeler, Haluk Ulusoy federasyondayken gerçekleşti. Daha sonra olağanüstü genel kurul oldu, Haluk Bey bıraktı, yerine Hasan Doğan Bey geldi. Turnuvaya Hasan Bey geldi. Milli Takımın başında Fatih Terim vardı. EURO 2008'de en büyük başarı elde edildi. Fatih Terim, Haluk Bey ile gitmedi diye motivasyon mu bozuldu. Orası bir milli takım, kulüp değil. Milli ruhla hareket ediliyor. Büyükekşi ve yönetimi veya başka bir yönetimle gidilmesinin milli takımla ilgisi yoktur. Böyle bir bahaneye sığınmasınlar."









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