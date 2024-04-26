Chelsea, Sterling ve Cucurella'yı satıyor

Chelsea, gelecek sezonda kadrosunda düşünmediği Raheem Sterling ve Marc Cucurella için gelecek teklifleri değerlendirecek.



Gelecek sezon kadro planlamalarını sürdüren Chelsea, iki oyuncu için kararını verdi.



Telegraph'ın haberine göre; Chelsea, sol kanat oyuncusu Raheem Sterling ve sol bek Marc Cucurella için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.



STERLING İLE VEDA YAKIN



40 maçta 8 gol ve 8 asist yapan Sterling'in takım arkadaşı Cole Palmer'ın gölgesinde kalması nedeniyle Londra ekibinin sezon sonunda İngiliz oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.



Sterling'e Suudi Arabistan'dan ilgi olduğu ve o bölgeye transfer olabileceği öne sürüldü.



DİĞER YOLCU CUCURELLA



Chelsea'nin kadroda düşünmediği Cucurella içinde gelecek teklifleri değerlendireceği ve olası ayrılığın yüksek ihtimal olduğu belirtildi.



Ayrıca İngiliz devinin sol bek pozisyonuna yeni bir transfer yapmayı hedeflediği aktarıldı.





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