Fenerbahçe Doğuş'un milli yelkencileri, Fransa'da gümüş madalya kazandı

Fenerbahçe Doğuş'un milli yelkencileri Alican Kaynar ve Beste Kaynakçı, Fransa'da düzenlenen tüm sınıflar olimpiyat eleme yarışlarında, nacra 17 sınıfında gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Doğuş'un milli yelkencileri, Fransa'da gümüş madalya kazandı
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26 Nisan 2024 19:20
Son güncelleme 26 Nisan 2024 19:22
Fenerbahçe Doğuş'un milli yelkencileri Alican Kaynar ve Beste Kaynakçı, Fransa'da düzenlenen tüm sınıflar olimpiyat eleme yarışlarında, nacra 17 sınıfında gümüş madalya aldı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Hyeres kentinde düzenlenen organizasyonda daha önce Paris 2024 Olimpiyat Oyunları vizesi alan milli sporcular, finalde yarıştı.

Alican Kaynar ve Beste Kaynakçı ikilisi, yarışı ikinci bitirerek gümüş madalya elde etti.

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