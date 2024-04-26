Curry: "Playoffları bir hayran gözünden, gözlem yaparak izliyorum"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, 2024 playofflarını dışarıdan izlemenin nasıl bir his olduğunu anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Curry: 'Playoffları bir hayran gözünden, gözlem yaparak izliyorum'
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26 Nisan 2024 14:22
Son güncelleme 26 Nisan 2024 14:29
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, 2024 playofflarını dışarıdan izlemenin nasıl bir his olduğunu anlattı.

TNT'nin Inside the NBA programına konuk olan Curry, play-in turnuvasında Sacramento Kings'e yenildikten sonra sezona erken veda etmenin ve playoff mücadelesini dışarıdan izlemenin nasıl bir his olduğuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Maçları bir basketbol hayranı olarak seyrediyorum. İşin iyi tarafı ise, playoffları dışarıdan izleyerek o seviyeye geri dönmemiz için nelerin gerekli olduğunu görebiliyor oluşumuz. Biraz not alıyorum ve gözlem yapıyorum. O ortamı ve atmosferi özlüyorum. Gelecek yıl bu konumda olmak istemiyoruz, o yüzden o noktaya geri dönmeye çalışıyoruz."

Curry bu sezon 26,4 sayı, 4,5 ribaund ve 5,1 asist ortalamalarıyla Golden State'i 45 galibiyete taşımıştı. Takımın bu derecesi, NBA tarihinde bir 10. sıra takımının yakaladığı en iyi dereceydi.

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