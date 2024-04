Washington Wizards ekibinin, eski yıldızı Bradley Beal'ı Phoenix Suns'a takas ettiğinde yüklü kontratından kurtulması sebebiyle "oldukça rahatlamış olduğu" iddia edildi.



'Right Time' isimli podcast'te konuşan The Athletic'ten David Aldridge, Wizards'ın Beal'ın gitmesine izin vererek, yüklü kontratından kurtulduğu için büyük oranda rahatlama hissettiğini öne sürdü:



"Birisi ona 'Senin bu ligde maksimum kontratlık bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz' demiş ve bu da onların suçu. Washington bunu asla kabul etmez, ancak Phoenix anlaşması sonuçlandığında derin bir oh çekmişlerdi. Bradley kötü bir adam olduğu için değil, aksine harika bir adam, sadece bir basketbol oyuncusu olarak maaşı gereğinden fazla olduğu için."



Wizards, Beal'le hiçbir zaman kazanamayacağını netleştirdiğinde, Suns ekibi 2023'te takası kabul edene kadar yıllarca kendisi için bir anlaşma bulmaya çalışmış fakat başarılı olamamıştı.



Bu sezon yaklaşık 47 milyon dolar maaş alan Beal'ın, maç başına 18,2 sayı, 5,0 asist ve 4,4 ribaund ortalamaları ile kimilerince henüz kazandığı paranın hakkını veremediği düşünülüyor.





