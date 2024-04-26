Barcelona'da 3 yıldız birden satılık listesinde

Barcelona'da Başkan Joan Laporta'nın Ronald Araujo'nun sözleşmesini yenilemek için yaptığı ilk müdahale, Frenkie de Jong'u bir kez daha olası satışlar konusunda ön plana çıkardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'da 3 yıldız birden satılık listesinde
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26 Nisan 2024 16:04
Barcelona'da Başkan Joan Laporta'nın Ronald Araujo'nun sözleşmesini yenilemek için yaptığı ilk müdahale, Frenkie de Jong'u bir kez daha olası satışlar konusunda ön plana çıkardı.

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre; De Jong yazın büyük satışı için bir numaralı seçenek ancak Ronald Araujo ve Raphinha da satılık listesinde bulunuyor.

Bu üç oyuncu Barcelona'nın bu yaz en çok gelir beklediği oyuncular konumunda. Frenkie de Jong'un satış listesine konmasındaki en büyük neden ise yüksek maaşı ve beklenen performansı verememesi olarak gösteriliyor.

26 yaşındaki oyuncu bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 30 maçta 2 gol attı.

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