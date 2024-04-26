Liverpool'un gözü Frankfurt'un yıldızında

Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren fakat savunmada yaşadığı sakatlık sebepleri nedeniyle zirveden uzak kalan Liverpool yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi.



GÖZLER ALMANYA'YA ÇEVRİLDİ



Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Liverpool, sezon başında Eintracht Frankfurt'a transfer olan ve gösterdiği performansla övgüleri toplayan Willian Pacho için harekete geçti.



Sezon sonunda Joel Matip ile yollarını ayıracak olan ve en az 2 stoper takviyesi hedefleyen Liverpool'un kısa süre içerisinde bu transferi bitirmek istediği de söylendi.



40 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 40 resmi maça çıkan Willian Pacho bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.





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