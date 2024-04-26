Liverpool'un gözü Frankfurt'un yıldızında

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Liverpool gözünü Eintracht Frankfurt forması giyen Willian Pacho'ya çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Liverpool'un gözü Frankfurt'un yıldızında
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26 Nisan 2024 15:42
Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren fakat savunmada yaşadığı sakatlık sebepleri nedeniyle zirveden uzak kalan Liverpool yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi.

GÖZLER ALMANYA'YA ÇEVRİLDİ

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Liverpool, sezon başında Eintracht Frankfurt'a transfer olan ve gösterdiği performansla övgüleri toplayan Willian Pacho için harekete geçti.

Sezon sonunda Joel Matip ile yollarını ayıracak olan ve en az 2 stoper takviyesi hedefleyen Liverpool'un kısa süre içerisinde bu transferi bitirmek istediği de söylendi.

40 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 40 resmi maça çıkan Willian Pacho bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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