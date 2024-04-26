Beşiktaş, Tayyip Talha'nın sözleşmesini uzattı

Bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren bir yandan da iç transfere odaklanan Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesi uzatıldı.
Beşiktaş, 24 yaşındaki futbolcunun 2026'da bitecek sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.
Beşiktaş resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:
"Kulübümüz, 2022-23 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın kadrosunda bulunan profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'la 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme uzattı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ile bir araya gelen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç, yeni sözleşmeyi imzaladı.
Samet Aybaba, yeni dönemde Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç'a başarılar diledi."
27 MAÇA ÇIKTI
2022 yazında Adana Demirspor'dan, Beşiktaş'a transfer olan Tayyip Talha Sanuç siyah-beyazlı ekiple 27 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.
Beşiktaş, 24 yaşındaki futbolcunun 2026'da bitecek sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.
Beşiktaş resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:
"Kulübümüz, 2022-23 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın kadrosunda bulunan profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'la 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme uzattı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ile bir araya gelen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç, yeni sözleşmeyi imzaladı.
Samet Aybaba, yeni dönemde Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç'a başarılar diledi."
27 MAÇA ÇIKTI
2022 yazında Adana Demirspor'dan, Beşiktaş'a transfer olan Tayyip Talha Sanuç siyah-beyazlı ekiple 27 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.
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