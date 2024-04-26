TBF ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ataman için devreye girdi!

Türkiye Basketbol Federasyonu, Milli Takım ve Panathinaikos'un başantrenörlüğünü yapan Ergin Ataman için bir destek mesajı paylaştı.



İşte TBF'nin o mesajı:



"A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman'a gerçekleştirilen tehdidi kınıyoruz.



Ülkemizi yurt dışında temsil eden hocamıza tam destek verdiğimizi belirtiyor, kendisine başarılar diliyoruz.



Türkiye Basketbol Federasyonu"





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TELEFON



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, yaşanan olayların ardından Ergin Ataman'a geçmiş olsun telefonu açtı.



NE OLMUŞTU?



EuroLeague Play-Off ikinci maçı sonrasında bir Maccabi Tel-Aviv heyetinden bir kişi Panathinaikos soyunma odasına gelip Ergin Ataman ile bir tartışma yaşamıştı.



Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv karşısında alınan 95-79'luk galibiyetin ardından Maccabi Tel Aviv heyetinden bir kişi ile tartışma yaşadığını söylemiş ve "Ben Türk'üm, bana hiçbir şey yapamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.



İşte Ataman'ın Maccabi maçı yaptığı açıklamaların tamamı;



"Maccabi Tel Aviv teknik ekibinden biri, kim bilmiyorum, 'İsrail'de göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Hadi ama! Ben Ergin Ataman'ım, Panathinaikos koçuyum, Türkiye Milli Takımı'nın koçuyum. Türkiye vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız."





